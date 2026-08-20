Turismo Carretera en Paraná: llegaron los equipos y comenzó el armado en el autódromo

El Turismo Carretera en Paraná ya comenzó a sentirse con intensidad este jueves en el Autódromo Ciudad de Paraná. Los primeros equipos ingresaron durante la mañana con los autos, camiones y equipamiento necesario para comenzar el armado de los espacios de trabajo de cara a la actividad del sábado 22 y domingo 23 de agosto.

Elonce recorrió el predio durante los preparativos y constató el movimiento generado por la llegada de las estructuras. Durante las primeras horas de la jornada se formó una extensa fila de camiones sobre la ruta, principalmente entre las 7 y las 8, situación que provocó algunas complicaciones para la circulación vehicular. Cerca de las 10, el ingreso se había normalizado.

La 10ª fecha tendrá un atractivo deportivo particular, ya que marcará el cierre de la Etapa Regular tanto para el TC como para el TC Pista. Para el Turismo Carretera hay 52 pilotos inscriptos y entre los representantes entrerrianos aparecen Mariano Werner y Nicolás Bonelli, quienes buscarán terminar esta instancia de la temporada de la mejor manera antes de la definición del campeonato.

El autódromo comenzó a transformarse para recibir al TC

Dentro del predio, la principal actividad de este jueves pasa por la instalación de los equipos. Las carpas ya fueron colocadas y los trabajadores avanzan con el acondicionamiento de boxes y talleres. De acuerdo con la información recabada por Elonce, se preparan 107 boxes y 60 talleres para recibir a las distintas categorías.

Uno de los integrantes de los equipos explicó que acondicionar cada sector demanda entre “una hora y media y dos horas”. El trabajo comienza con la instalación del piso y continúa con los paneles, las oficinas y los espacios destinados a los pilotos. “Tiene que gustarte este trabajo; si no, no venís a las carreras”, resumió un trabajador con

entre 10 y 15 años de experiencia en el automovilismo.

Consultado sobre la llegada del Turismo Carretera en Paraná, valoró especialmente el trazado del escenario entrerriano. “La pista es hermosa, es un trazado muy lindo”, señaló. También reconoció que la magnitud de la categoría obliga a realizar ajustes dentro del predio: “Viene mucha gente y las instalaciones pueden quedar un poco chicas para el TC, pero hay que adaptarse”.

Las lluvias complicaron parte de la organización

La preparación presenta además una dificultad adicional debido al agua acumulada por las precipitaciones de los últimos días. Algunos sectores de tierra y césped que habitualmente son utilizados por los equipos se encuentran muy húmedos, lo que dificulta el desplazamiento y la ubicación de camiones de gran porte.

La situación adquiere mayor importancia porque durante este fin de semana habrá cuatro categorías en actividad, lo que incrementa la cantidad de vehículos, estructuras y personal dentro del autódromo. Los organizadores trabajan para distribuir a cada equipo en sectores que puedan soportar el peso de los transportes sin generar inconvenientes.

Trabajadores dieron su palabra ante los micrófonos de Elonce.

Durante este jueves, la mayor parte de los pilotos todavía no había llegado al circuito, ya que la jornada está destinada principalmente al ingreso de los equipos y al armado de las estructuras. Los autos comenzaron a ocupar progresivamente sus lugares mientras mecánicos y asistentes preparaban cada espacio para el inicio de la actividad.

Cuándo comenzará a ingresar el público

La apertura del predio para los espectadores está prevista inicialmente para este viernes alrededor del mediodía, aunque el horario podría adelantarse según el movimiento que se registre durante la mañana. La expectativa es que una parte importante del público comience a arribar durante la noche de este jueves.

En los alrededores todavía no se observaba al mediodía una presencia masiva de casas rodantes, aunque numerosos espacios ya se encuentran reservados por peñas y grupos que habitualmente acompañan cada presentación de la categoría. Con el correr de las horas se espera que el movimiento aumente de manera considerable.

El Turismo Carretera en Paraná tendrá así un fin de semana decisivo, con la disputa de la décima fecha y el cierre de la Etapa Regular. Mientras la atención deportiva comenzará a concentrarse en los pilotos, este jueves el protagonismo estuvo en los trabajadores y equipos que preparan cada detalle para recibir una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino.