Nuevas bajas en obras sociales y prepagas: cuáles son las 18 entidades alcanzadas

El Gobierno nacional dispuso la baja de 18 entidades vinculadas con el sistema de medicina privada, entre prepagas, mutuales y cooperativas, luego de una serie de auditorías realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La medida forma parte del proceso de revisión del registro de obras sociales y prestadores privados que lleva adelante el organismo.

Las entidades fueron excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) luego de que las inspecciones detectaran distintos incumplimientos. Entre las situaciones observadas aparecen la falta de actividad comprendida dentro de la normativa vigente, la inexistencia de afiliados activos y la ausencia de documentación respaldatoria requerida.

De acuerdo con la información oficial, antes de disponer las bajas la Superintendencia notificó e intimó a las prestadoras para que regularizaran su situación. Ante la falta de respuestas satisfactorias, se rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y fueron dados de baja los registros provisorios correspondientes.

Cuáles son las 18 entidades alcanzadas

Entre las prestadoras excluidas se encuentran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A. y Asociación Mutual Intercooperativa.

También fueron alcanzadas AMI S.R.L., Huinca Salud S.A., Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda., Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L. y Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Completan el grupo Timely Medical, Premedikal S.R.L., Emergencia S.R.L., Seres S.R.L., Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) y Cardio S.A. La exclusión del RNEMP implica que estas entidades no podrán operar ni ofrecer servicios dentro del sistema bajo ese registro.

Qué pasa con los afiliados

Desde la Superintendencia indicaron que las bajas no afectarían a usuarios del sistema, ya que las entidades excluidas no contaban con beneficiarios activos al momento de las inspecciones ni estaban brindando prestaciones efectivas. El procedimiento fue acompañado por edictos publicados en el Boletín Oficial.

Con esta nueva decisión, ya son más de 180 las entidades eliminadas del registro desde el inicio del proceso de revisión. El organismo sostiene que el objetivo de las auditorías es mantener dentro del padrón únicamente a prestadores que cumplan con las exigencias legales y operativas previstas para las obras sociales y empresas de medicina privada.

La revisión incluye tanto la documentación administrativa como la capacidad efectiva de brindar cobertura. En los casos detectados durante las auditorías, las irregularidades motivaron primero intimaciones y posteriormente la exclusión cuando no fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos.

Una obra social fue declarada en situación de crisis

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos. Esta resolución es independiente de las 18 bajas y responde a incumplimientos detectados en diferentes áreas de funcionamiento de la entidad.

Según lo informado, se observaron indicadores críticos en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables, económico-financieros y de atención a los beneficiarios. La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas destinadas a regularizar su situación.