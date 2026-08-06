Dieron de baja a siete prepagas y ya son 15 en 2026: otras 55 están en proceso de exclusión

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a siete prepagas y elevó a 15 las entidades excluidas durante 2026 del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), en el marco del proceso de reordenamiento que lleva adelante el organismo bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

A las exclusiones ya formalizadas se suman otras 55 entidades de medicina prepaga que permanecen en proceso de baja. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, esos procedimientos no se revertirán y concluirán con la salida definitiva de las entidades del registro, aunque administrativamente todavía figuran dentro de esa instancia.

La Superintendencia explicó que las decisiones fueron adoptadas luego de una evaluación integral de sus áreas técnicas. Según indicó el organismo, las entidades alcanzadas no cumplían ni desarrollaban actividades comprendidas por la Ley Nº 26.682, que establece el marco regulatorio de la medicina prepaga en Argentina.

Por qué fueron dadas de baja

Antes de concretar las exclusiones, la Superintendencia notificó e intimó a las entidades involucradas para que acreditaran el cumplimiento de la normativa vigente y presentaran la documentación requerida.

Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, las empresas y organizaciones alcanzadas no respondieron a las intimaciones ni aportaron los documentos solicitados. Frente a esa situación, el organismo continuó con los procedimientos administrativos correspondientes.

Las siete últimas bajas fueron conocidas entre el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto mediante diferentes resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Las primeras cuatro entidades excluidas

Las cuatro primeras bajas correspondieron a IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.; Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop); Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación; y MAPFRE Salud S.A.

En esos casos, la Superintendencia rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y dejó sin efecto las inscripciones provisorias que las entidades mantenían dentro del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

Las decisiones fueron formalizadas mediante las Resoluciones 1367, 1368, 1369 y 1370 de 2026. El organismo señaló que, tras las evaluaciones realizadas, determinó que esas entidades no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley de Medicina Prepaga.

Otras tres bajas se conocieron este jueves

Un día después, este jueves 6 de agosto, se conocieron otras tres exclusiones del registro nacional. Las medidas alcanzaron a Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencias Médicas Punilla S.A. y Emergencias Río Cuarto S.R.L.

Según informó la Superintendencia, en estos expedientes también se habían realizado previamente las correspondientes notificaciones e intimaciones para que las entidades aportaran la documentación necesaria.

Ante la falta de presentación de los elementos solicitados, el organismo resolvió rechazar sus inscripciones definitivas y avanzar con las respectivas bajas del registro.

Cuáles son las 15 prepagas dadas de baja en 2026

Con las siete nuevas resoluciones, son 15 las entidades excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga en lo que va de 2026:

Austral Organización Médica Integral S.A.

Carra Salud S.A.

Codime S.A.

Pangea S.A.

Rescate Centro S.A.

Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop).

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

MAPFRE Salud S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencias Río Cuarto S.R.L.

Otras 55 entidades están en proceso de baja

El proceso de depuración del registro continuará durante los próximos meses. Además de las 15 bajas ya concretadas, otras 55 entidades permanecen actualmente bajo procedimientos administrativos de exclusión.

Aunque técnicamente continúan dentro del proceso de baja y todavía no fueron eliminadas definitivamente del registro, fuentes oficiales señalaron que los procedimientos avanzarán hasta completar su exclusión.