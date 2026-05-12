El Gobierno nacional volvió a postergar la “cuota transparente” para prepagas y obras sociales

El Gobierno nacional volvió a extender el plazo para que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales implementen el sistema denominado “cuota transparente”.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 843/2026 publicada en el Boletín Oficial y otorga 30 días adicionales para adecuar contratos y sistemas de facturación.

La normativa forma parte del esquema impulsado por el Ejecutivo para que los usuarios reciban información detallada sobre los montos y conceptos incluidos en sus cuotas de salud.

Qué cambia con la “cuota transparente”

El nuevo modelo impulsado por el Gobierno nacional obliga a las empresas a desglosar distintos componentes dentro de las facturas y estados de cuenta.

Entre los puntos que deberán figurar aparecen el costo base del plan, aportes y contribuciones, impuestos, IVA y posibles copagos o servicios adicionales contratados.

El objetivo oficial es que los afiliados no reciban únicamente un monto final sin detalles sobre qué están pagando y qué prestaciones incluye cada cobertura.

Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que todavía “no se encuentran dadas las condiciones necesarias” para avanzar con la implementación definitiva del sistema.

Más tiempo para adaptar contratos y facturación

Con esta nueva decisión, las entidades de salud acumulan un total de 180 días de prórroga desde el anuncio original de la medida.

Según explicó el Gobierno nacional, persisten demoras en la adecuación de sistemas informáticos y en la actualización integral de contratos por parte de las empresas alcanzadas.

Además, las prepagas y obras sociales deberán cargar la documentación actualizada dentro del aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la postergación “no altera los objetivos” de la resolución original y sostuvieron que la medida busca garantizar una correcta implementación manteniendo la protección de los usuarios.