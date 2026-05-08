El Gobierno analiza limitar las recetas médicas sólo a especialistas de cada área

El Gobierno nacional avanza en una propuesta para modificar la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina y establecer nuevas restricciones sobre las recetas médicas, con el objetivo de que determinados medicamentos sólo puedan ser prescriptos por especialistas de cada área.

La iniciativa fue anticipada por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada sobre el sistema sanitario y la creciente judicialización de prestaciones médicas, donde participaron funcionarios, jueces federales, representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según informó Clarín, el proyecto todavía se encuentra en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su implementación definitiva.

Qué cambios se analizan para las recetas médicas

La propuesta impulsada por el Ministerio de Salud busca modificar el actual esquema que permite que cualquier profesional médico pueda emitir recetas para distintos tratamientos, incluso fuera de su especialidad.

Durante el encuentro, Mario Lugones sostuvo que resulta necesario actualizar una normativa vigente desde 1967 y adecuarla a los cambios tecnológicos, sanitarios y profesionales registrados en las últimas décadas.

“Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos”, expresó el funcionario ante representantes del sector sanitario, al explicar la necesidad de avanzar en mayores controles dentro del sistema.

Recetas médicas.

El ministro utilizó como ejemplo su propia formación en cardiología y planteó que, pese a no ejercer actualmente esa especialidad, todavía podría emitir recetas vinculadas a tratamientos cardiovasculares, situación que consideró inadecuada.

La preocupación por los medicamentos de alto costo

Uno de los principales argumentos detrás del proyecto oficial está relacionado con el aumento de litigios judiciales por medicamentos y prestaciones de alto costo.

En ese sentido, durante la jornada se informó que cerca del 70 por ciento de la actividad de algunos juzgados civiles y comerciales federales está vinculada a amparos por cuestiones de salud.

El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, aseguró que los medicamentos de alto costo representan actualmente más del 40 por ciento del presupuesto del sistema.

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema de recetas permitiría un mayor control sobre las indicaciones médicas y reduciría parte de la presión judicial sobre obras sociales y prepagas.