Empresas alemanas buscan oportunidades de inversión y negocios con firmas entrerrianas en el Mirador TEC

Empresas alemanas buscan oportunidades de inversión y negocios con firmas entrerrianas a partir de una serie de encuentros con representantes del sector productivo provincial. Una delegación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) desarrolló una agenda que incluyó reuniones institucionales, recorridas por empresas y una mesa de intercambio en Mirador TEC de Paraná.

La comitiva estuvo integrada por representantes de la Cámara y empresas asociadas de diferentes rubros, mientras que durante parte de la recorrida también participaron representantes de la Embajada de Alemania. La agenda comenzó el miércoles con un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y continuó con actividades en Crespo y Paraná.

“Estamos muy satisfechos por la presencia de la Cámara y las empresas. Este intercambio con las empresas locales nos parece fundamental para que se creen oportunidades de desarrollo, de inversión y de crecimiento para nuestra provincia”, destacó ante Elonce la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, Noelia Zapata.

Una misión para conocer el potencial entrerriano

Annika Klump, directora de Innovación y Desarrollo Institucional de AHK Argentina, explicó a Elonce que la delegación buscó conocer de primera mano las características del entramado productivo entrerriano y detectar posibilidades de cooperación.

“Ya tuvimos un día y medio muy fructífero acá en la provincia, ayer con el encuentro con el gobernador, las visitas de empresas, el intercambio que tuvimos en Crespo y hoy en Paraná”, señaló Klump.

En ese sentido, destacó la variedad de actividades que encontraron durante la recorrida. “Es muy interesante conocer la diversidad industrial y productiva que tiene la provincia”, sostuvo.

La visita se realizó en el marco del denominado AHK On Tour, una iniciativa mediante la cual la Cámara Argentino-Alemana recorre distintos puntos del país junto con compañías asociadas para generar nuevos contactos y conocer las posibilidades productivas de cada región. Como parte de las actividades previstas, la comitiva también conoció un proyecto de bioenergía que contempla la construcción de la primera planta de bio-GNL de Entre Ríos, una iniciativa que prevé contar con financiamiento del Gobierno de Alemania.

“Vimos muchos puntos de sinergia”

Klump remarcó que la misión no tuvo solamente como objetivo presentar a las compañías alemanas, sino principalmente escuchar las necesidades del empresariado entrerriano.

"Vinimos acompañados por nuestras empresas socias de distintos sectores y también, en el día de ayer, por representantes de la Embajada de Alemania”, explicó.

La referente de AHK Argentina puntualizó que el propósito fue “no solamente presentarnos, sino sobre todo conocer, entender y escuchar cuáles son las inquietudes o los desafíos y también los casos de éxito que tienen las empresas acá de Entre Ríos”.

A partir de esos contactos, aseguró que aparecieron posibilidades concretas para profundizar la cooperación. “Vimos muchos puntos de sinergia que podemos aprovechar en esos vínculos empresariales”, afirmó Klump a Elonce.

Inversiones, capacitación e internacionalización

Entre las áreas identificadas para continuar trabajando se encuentran el desarrollo de cadenas de valor, la capacitación de recursos humanos y la posibilidad de acompañar a empresas entrerrianas interesadas en avanzar hacia mercados internacionales.

Klump mencionó especialmente las posibilidades de “seguir acompañando en lo que es desarrollo de cadenas de valor, en lo que es capacitación y también internacionalización de las empresas”.

AHK Argentina reúne a más de 300 compañías vinculadas con diferentes actividades económicas. De acuerdo con la representante de la entidad, esa diversidad constituye una oportunidad para establecer conexiones entre firmas alemanas radicadas en el país, compañías argentinas relacionadas con Alemania y el entramado productivo entrerriano.

“Hay mucho potencial de trabajar en conjunto”, resaltó.

Del sector agropecuario a la economía del conocimiento

La recorrida permitió a la delegación observar diferentes perfiles productivos de Entre Ríos. En Crespo, los representantes extranjeros tomaron contacto principalmente con actividades vinculadas al sector agropecuario y agroindustrial.

Posteriormente, la agenda continuó en Paraná, donde visitaron empresas instaladas en el Parque Industrial y participaron de actividades en Mirador TEC. Klump destacó especialmente el desarrollo vinculado con la tecnología y la economía del conocimiento.

“Más allá de ser un edificio hermoso, representa todo lo que es la industria del conocimiento, la tecnología, el desarrollo y el impulso que tienen las empresas de diferentes sectores”, manifestó.

También valoró la diversidad observada durante la visita al Parque Industrial de Paraná, donde la delegación pudo conocer compañías pertenecientes a diferentes ramas de la actividad económica.

Una mesa con empresas de diferentes sectores

La jornada en Mirador TEC reunió a representantes de compañías vinculadas con energía, logística y autopartes, entre otros rubros. Por parte de Entre Ríos participaron empresarios, cámaras y asociaciones provenientes de distintos sectores de la economía provincial.

“Hay mucha diversidad también en esta mesa”, destacó Klump antes del comienzo del encuentro empresarial. La actividad contemplaba la presentación de los participantes y posteriormente una instancia de networking para generar contactos directos.

Empresarios alemanes se reúnen con referentes locales en Mirador TEC

La intención, explicó, fue establecer relaciones que pudieran continuar más allá de esta primera visita y derivar posteriormente en proyectos conjuntos, intercambios comerciales o nuevas inversiones.

Por su parte, Zapata destacó la amplitud de la convocatoria entrerriana. “La jornada de hoy es importantísima por ese intercambio con distintas empresas de todos los sectores: economía del conocimiento, industria, agro y servicios”, enumeró.

La Provincia destacó la alianza con Alemania

Desde el Gobierno entrerriano consideraron que la presencia de la delegación constituye una oportunidad para acercar el sector privado provincial a empresas internacionales y generar nuevos canales de cooperación.

“Para nosotros es fundamental esta alianza entre esta provincia y Alemania”, afirmó Zapata, quien recordó que la comitiva había sido recibida previamente por el gobernador y había desarrollado actividades con empresarios de Crespo.

La funcionaria provincial señaló que la generación de estos ámbitos de intercambio resulta clave para avanzar en nuevas oportunidades de desarrollo, inversión y crecimiento para las firmas radicadas en Entre Ríos.