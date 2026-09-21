Martín Rapetti asumió la presidencia de la FARM y puso el foco en el acuerdo Mercosur-Unión Europea

REDACCIÓN ELONCE
Martín Rapetti asumió la presidencia de la FARM, entidad que nuclea a organizaciones rurales de la región. El dirigente entrerriano destacó el desafío y advirtió sobre las diferencias que persisten por los cupos del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Martín Rapetti asumió la presidencia de la FARM, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, tras la renovación de autoridades realizada durante la Expo Prado, en Montevideo. El dirigente entrerriano quedó al frente de una organización que reúne a entidades agropecuarias de distintos países y trabaja sobre cuestiones productivas, sanitarias y comerciales de alcance regional.
Rapetti destacó que su llegada a la conducción representó la continuidad de una extensa trayectoria dentro del ruralismo argentino y regional. “Es una satisfacción importante en lo personal, pero también es de FARER, por tener una continuidad”, expresó.
El dirigente explicó que su recorrido por diferentes entidades le permitió ocupar distintas responsabilidades dentro de la FARM. “Hace muchos años que participo. He sido secretario, tesorero, vicepresidente segundo, primero y ahora pasó esto, porque hasta vicepresidente primero había llegado”, señaló.
El desafío al frente de una organización regional
La entidad se encaminó, además, hacia un aniversario especial. “El año que viene cumplimos 30 años. Seguramente lo vamos a celebrar conjuntamente con los amigos brasileños en Porto Alegre, que cumplen 100 años de Farsul y 50 años de la Expo de Esteio”, anticipó Rapetti.
La organización reúne representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, además de la Federación Colombiana de Ganaderos. De esta manera, funciona como un ámbito de articulación de buena parte de las entidades vinculadas a la producción agropecuaria del Mercosur y países asociados.
Entre los asuntos que marcaron el inicio de su gestión apareció la distribución de los cupos comerciales contemplados en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Rapetti reconoció que las conversaciones atravesaron dificultades y que todavía no existía un entendimiento definitivo entre los países.
Las diferencias por los cupos del acuerdo
“En este momento estamos con alguna dificultad, falta de entendimiento”, afirmó el dirigente. Según explicó, en la negociación intervienen diferentes actores, entre ellos los productores, la industria y los gobiernos nacionales a través de sus respectivas cancillerías.
Rapetti indicó que existían posiciones diferentes dentro del bloque. “Aparentemente no ha habido entendimiento entre los países. Tenemos algunas dificultades con Paraguay, que pide el 25%; con Brasil, que tiene alguna restricción para exportaciones con respecto a la Unión Europea; y con Uruguay, donde hay alguna diferencia entre las dos entidades de la producción”, detalló.
Pese a las diferencias, aseguró que la última reunión desarrollada en Montevideo permitió acercar posiciones. “En esta reunión que tuvimos en el Prado, en Montevideo, distendimos un poco las cosas y llegamos a algún entendimiento respecto de ir buscando acuerdos, dejando afuera algunas cosas que nos separan”, sostuvo. Además, confirmó que se fijó una nueva reunión virtual para el 1º de octubre a las 10.
Una negociación que excede a la carne vacuna
El dirigente remarcó que la discusión comercial no se limitó exclusivamente a la carne vacuna. “Tengamos en cuenta que son 22 productos que se exportan y 11 productos que se importan”, explicó al dimensionar el alcance de las negociaciones.
En ese sentido, cuestionó que la distribución se analizara únicamente mediante porcentajes, debido a las diferencias económicas existentes entre los distintos productos. “Transformámelo en dólares”, recordó que planteó durante una presentación. Luego ejemplificó: “El 2% de 100 sigue siendo el 2%, pero el 2% de 1.000 es mucho más plata”.
Rapetti consideró que el entendimiento debería quedar encaminado antes de comienzos del próximo año. “Tal vez tenemos que tenerlo resuelto antes del 1 de enero. Son cupos que van a ir aumentando”, manifestó. También destacó el peso de Brasil dentro de la negociación por su relevancia en el mercado mundial de carne vacuna.
Garrapata y vacunación contra la aftosa
La agenda de la FARM también incluyó cuestiones sanitarias que afectan a la ganadería regional. Una de ellas fue la garrapata, problemática que comenzó a generar inquietud en diferentes países. “Creo que el tema de garrapata lo hemos instalado como una problemática puntual y muy importante”, aseguró Rapetti.
El dirigente adelantó que estaba prevista una reunión regional hacia el 20 de noviembre en Uruguayana, Brasil, mientras que otro encuentro se desarrollaría durante el primer semestre del próximo año en Argentina. Entre Ríos o Corrientes aparecieron como posibles sedes.
Finalmente, Rapetti descartó que estuviera previsto abandonar la vacunación contra la fiebre aftosa. “Lógico, vamos a seguir vacunando”, afirmó. Sin embargo, explicó que existían inquietudes respecto de los cambios en el sistema y señaló: “Nuestra preocupación es la segunda vacunación”. Según indicó, las entidades sanitarias buscaban precisar la cantidad de animales que deberán inmunizar para garantizar la disponibilidad de dosis.