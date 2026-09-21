Boca enfrentará a Vasco da Gama en semifinales de la Sudamericana: fechas y el historial favorable al Xeneize

Boca ya conoce las fechas y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El equipo argentino comenzará la serie como local y buscará regresar a una final continental después de tres años.

La ida se disputará el martes 13 de octubre, desde las 21:30, en el estadio Alberto J. Armando. La revancha quedó programada para el martes 20, en el mismo horario, aunque todavía no se definió el escenario en Brasil. La programación fue oficializada por la Conmebol.

La incertidumbre sobre la sede del segundo partido se debe a que São Januário, estadio habitual de Vasco da Gama, no alcanzaría la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la organización para esta instancia. Entre las alternativas aparecieron el Maracaná y el estadio Olímpico Nilton Santos, ambos ubicados en Río de Janeiro.

Boca, el único argentino en carrera

El Xeneize llegó a las semifinales después de eliminar a San Pablo con un resultado global de 2-1. Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe tras imponerse por 2-0 en la revancha disputada en Brasil.

Boca será el único representante argentino entre los cuatro mejores del certamen. Su última final internacional fue la de la Copa Libertadores 2023, cuando perdió ante Fluminense en el Maracaná.

El historial entre Boca y Vasco da Gama favoreció al conjunto argentino. Ambos equipos se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias xeneizes y dos empates.

El primer cruce se produjo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2001. En aquella oportunidad, Boca ganó la serie por un contundente resultado global de 4-0 y avanzó a las semifinales, instancia en la que enfrentó a Palmeiras.

La otra semifinal

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque protagonizarán la segunda llave. El primer encuentro se jugará el miércoles 14 de octubre, desde las 21:30, en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.

La revancha se desarrollará el miércoles 21, a partir de las 19, en el estadio Centenario de Montevideo. El ganador de esa serie enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Boca y Vasco da Gama.