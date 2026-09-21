Mataron a un adolescente en una fiesta por el Día del Estudiante y su gemelo quedó grave en San Juan

Un adolescente fue asesinado durante una fiesta por el Día del Estudiante y su hermano gemelo quedó gravemente herido tras un ataque con armas blancas ocurrido este lunes a la madrugada en una quinta del departamento Pocito, en San Juan.

La víctima fatal fue identificada como Uriel Alejandro Ríos Echegaray, de 17 años. La celebración se desarrollaba en Quinta Don Pedro y reunía principalmente a menores de edad, publicó Diario de Cuyo.

Según relataron los padres de los jóvenes, los hermanos fueron atacados en medio de un enfrentamiento registrado durante el festejo. Los familiares sostuvieron que ambos habrían sido “emboscados”, aunque inicialmente no pudieron identificar a los agresores.

Los hermanos fueron trasladados al hospital

El operativo sanitario comenzó durante las primeras horas de la mañana. Cerca de las 6, una ambulancia trasladó a Uriel hasta el Hospital Rawson, donde ingresó acompañado por su madre.

El adolescente presentaba profundas heridas de arma blanca en el tórax. Pese a la asistencia médica recibida, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Quince minutos después llegó al mismo centro asistencial otra ambulancia procedente de Pocito. En ella era trasladado el hermano gemelo de Uriel, también de 17 años, quien se encontraba acompañado por su padre.

El segundo joven presentaba lesiones punzocortantes de gravedad en el tórax y en el miembro superior izquierdo. Permanece bajo atención médica debido a la complejidad de su cuadro.

Investigan las circunstancias del ataque

Los progenitores, oriundos del departamento Rawson, indicaron que sus hijos habían sido atacados sorpresivamente durante la celebración. También señalaron que aparentemente hubo consumo de alcohol en el encuentro.

Las autoridades secuestraron un arma blanca que, de acuerdo con los primeros reportes, había quedado alojada en el tórax de la víctima fatal. El elemento fue incorporado como evidencia a la investigación.