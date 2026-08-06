Balance de OSER: Frigerio destacó que el déficit se redujo 30% y sumaron prestaciones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, realizó este jueves un balance de gestión de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), donde destacó una reducción del 30% del déficit en términos reales durante el primer año de funcionamiento y aseguró que, en el mismo período, se concretaron 300.000 prestaciones más.

La presentación contó con la participación de autoridades de la obra social, representantes de los trabajadores y referentes de entidades que nuclean a médicos, clínicas y sanatorios, farmacéuticos y bioquímicos de Entre Ríos.

“Venimos a rendir cuentas y rendir cuentas es parte de la responsabilidad del Estado”, afirmó Frigerio al iniciar su exposición. En ese sentido, defendió la intervención realizada previamente y la posterior transformación del organismo en OSER.

El mandatario recordó que la intervención permitió, según sostuvo, conocer la situación financiera y prestacional de la obra social. “Intervenimos al año de nuestra gestión porque nos cansamos, personalmente me cansé de pedir cuentas, de pedir información y no me la daban”, expresó.

De acuerdo con los números expuestos por el Ejecutivo provincial, al momento de la intervención había 1.100 (mil cien) cirugías demoradas por falta de prótesis, una deuda prestacional superior a los 10.000 millones de pesos, dificultades en la provisión de medicamentos, demoras administrativas y problemas en la red de prestadores.

“El primer paso fue la intervención, lo que nos permitió conocer la verdadera dimensión del problema y empezar a resolver las cuestiones vinculadas con la emergencia”, señaló Frigerio a Elonce.

Para destacar: “lo dije siempre y lo voy a repetir hasta el cansancio. Venimos a poner orden donde había desorden, venimos a poner gestión, compromiso donde había desidia y venimos a poner luz donde había oscuridad", dijo y en sentido, sostuvo que OSER representa uno de los principales ejemplos del proceso de transformación que impulsa su administración.

Balance de gestión de la obra social provincial

Asimismo, rechazó las críticas que se habían planteado durante el proceso de transformación de la obra social. “Se dijo que veníamos a privatizar la obra social, que íbamos a cerrar sedes, a achicar y lo que hicimos fue todo lo contrario y agrandamos prestaciones; lejos de todas las mentiras que se repiten una y otra vez cada vez que queremos transformar la realidad”, sostuvo.

Más prestaciones y trámites digitales

Según el balance oficial, OSER concretó 300.000 prestaciones más respecto de la gestión anterior, entre las que se contabilizaron unas 80.000 consultas médicas adicionales, 120.000 prácticas más y cerca de 100.000 recetarios adicionales cubiertos.

Frigerio también señaló que se amplió la red de prestadores mediante la incorporación de médicos, clínicas, laboratorios y nuevas prácticas. Además, aseguró que fueron resueltas las 1.100 (mil cien) cirugías que permanecían demoradas por falta de prótesis.

“Logramos mostrar que es posible mejorar la atención, aumentar las prestaciones y al mismo tiempo ordenar las cuentas de la obra social”, remarcó.

Otro de los ejes del balance estuvo relacionado con la digitalización. Las autoridades destacaron la implementación de la aplicación Mi OSER, la receta electrónica y la digitalización de autorizaciones y expedientes. Actualmente, indicaron, más de 500 trámites diarios se canalizan mediante la aplicación.

También se capacitó a 350 trabajadores y se trasladaron cinco delegaciones a espacios de mayores dimensiones. Las autoridades aseguraron que todas las delegaciones permanecieron abiertas.

Nuevo vademécum para medicamentos

Durante la presentación, Frigerio anunció además la implementación de un nuevo vademécum para ordenar y transparentar los criterios de cobertura de medicamentos.

“Vamos a poner en vigencia un vademécum con criterios claros para la cobertura de medicamentos. Todos los afiliados, todos los prestadores, los médicos van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones”, explicó.

En materia de medicamentos, el Gobierno provincial informó que se cubrieron 96.000 recetarios adicionales y que el gasto se redujo un 13% en términos reales.

Frigerio vinculó esa disminución con cambios introducidos en los procedimientos de compra. “Mejoramos los procesos de compra, fortalecimos las auditorías y, en especial, sobre los medicamentos de alto costo, y generamos mayor competencia entre los proveedores de nuestra obra social”, indicó.

Frigerio aseguró que el déficit cayó 30%

Uno de los principales datos presentados estuvo relacionado con las cuentas de OSER. Según el gobernador, durante el primer año de funcionamiento de la nueva obra social se consiguió reducir el déficit un 30% en términos reales.

“Durante mucho tiempo se instaló la idea de que ordenar las cuentas implicaba recortar prestaciones y nosotros demostramos lo contrario. Demostramos que no había que elegir entre ordenar las cuentas y mejorar el servicio”, afirmó.

En ese marco, sostuvo: “En un año de funcionamiento de OSER redujimos el déficit 30% en términos reales”.

El gobernador indicó que el resultado se alcanzó mediante la reducción de gastos administrativos, la renegociación de deuda heredada, la revisión de contratos, la regularización de la situación de 120 trabajadores y la incorporación de mecanismos de planificación y control.

De acuerdo con los datos presentados, en 2024 el 77% de los recursos de la obra social se destinaba a prestaciones y alrededor del 22% a sostener la estructura. Actualmente, según afirmó Frigerio, se destinan 11 puntos porcentuales más a prestaciones y una proporción equivalente menos a gastos estructurales.

“Se podía hacer bien si no se robaba, si la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente, con sueldos enormes en el directorio, con un montón de cantidad de gente que no hacía nada; se podía mejorar la prestación y el servicio de la salud de los afiliados de nuestra obra social”, afirmó.

Pagos a prestadores, uno de los desafíos

Pese a los resultados expuestos, el mandatario reconoció que todavía existen dificultades y planteó como uno de los principales objetivos reducir los tiempos de pago a médicos y demás prestadores.

“Este camino recién empieza, falta muchísimo. Nosotros tenemos la vara mucho más alta que esto. Queremos ser la mejor obra social del país y para eso tenemos que seguir en este rumbo”, expresó.

En esa línea, agregó: “Seguimos trabajando para normalizar definitivamente el circuito de pagos, reducir los plazos de pago a los prestadores y fortalecer la previsibilidad financiera”.

Frigerio sostuvo que la administración provincial no desconoce las dificultades que todavía atraviesa el sistema. “No negamos los problemas. Los problemas existen, siguen existiendo, por supuesto, en mucha menor cuantía, pero reconocer es el primer paso para ordenar y para solucionar los problemas”, manifestó.

La situación de las sedes

Durante la ronda de preguntas, las autoridades de OSER también brindaron detalles sobre la reorganización de las delegaciones. Explicaron que la sede Paraná 1 ya fue trasladada a un nuevo espacio en el centro y anticiparon que otra dependencia será mudada próximamente a la zona de Cinco Esquinas.

Respecto de la deuda, señalaron que la obra social continúa atravesando un proceso de reestructuración y que la expectativa es avanzar progresivamente hacia su reducción.

Asimismo, aseguraron que existe cobertura de prestadores en toda Entre Ríos mediante clínicas, médicos, farmacias y servicios bioquímicos, mientras continúan las reuniones periódicas con las entidades del sector para resolver inconvenientes.

“Queremos ser la mejor obra social del país”

Sobre el cierre, Frigerio contextualizó el balance dentro de las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales provinciales y sindicales en Argentina y destacó que los resultados fueron alcanzados en un escenario complejo para el sistema sanitario.

“Ese es el contexto en el cual nosotros hicimos estas transformaciones. Ese es el contexto en el cual estamos ordenando nuestro vínculo con los prestadores”, afirmó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que el proceso continuará durante los próximos años y reiteró el objetivo planteado para OSER: “Queremos ser la mejor obra social del país y para eso tenemos que seguir en este rumbo”. Elonce.com