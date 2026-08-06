Localidad entrerriana quedó aislada tras el corte de sus accesos por la creciente y las lluvias

Talita quedó aislada tras el corte de sus dos accesos por la creciente y las intensas lluvias registradas en la región. La situación se agravó este jueves luego de que el agua volviera intransitable la Ruta Provincial 42, que hasta ese momento constituía la única alternativa disponible para ingresar o salir de la localidad del departamento Uruguay.

El corte se produjo debido al importante caudal de agua que atravesó el sector conocido como la ex conejera. Las precipitaciones acumuladas afectaron la calzada y obligaron a interrumpir completamente la circulación vehicular por ese camino, publicó Arriba Noticias.

Hasta ese momento, la Ruta Provincial 42 era la única vía terrestre habilitada, debido a que el segundo acceso a Talita, por el denominado Puente Fierro, permanecía cerrado desde días atrás.

La creciente ya había afectado el otro acceso

El paso por Puente Fierro había quedado inhabilitado como consecuencia de la creciente del río Uruguay. El avance del agua sobre la calzada impidió la circulación y obligó a restringir el tránsito por razones de seguridad.

Con el posterior corte de la Ruta Provincial 42, Talita quedó sin ninguna vía terrestre habilitada de ingreso o egreso, mientras persistían los efectos de las lluvias y los elevados niveles de agua en la región.

Recomendaron evitar desplazamientos

Ante las condiciones de los accesos, se recomendó a vecinos y conductores evitar desplazamientos hacia los sectores comprometidos y no intentar atravesar caminos cubiertos por agua.

La rehabilitación de las vías dependerá de la evolución de las lluvias, el descenso del agua y las condiciones de seguridad que presenten los caminos durante las próximas horas.