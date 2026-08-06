River acordó la llegada de Thiago Almada por una cifra récord para el fútbol argentino

River acordó la llegada de Thiago Almada y concretará una operación récord para el fútbol argentino. El club de Núñez llegó a un entendimiento con Atlético de Madrid para adquirir el 50% de los derechos económicos del futbolista de 25 años a cambio de 20 millones de euros.

La operación se convertirá en la compra más cara realizada por un club argentino. Almada ya había dado su conformidad para regresar al país y, una vez completados los trámites contractuales, viajará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica, firmar su vínculo e incorporarse al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

River se impuso así en la disputa por el futbolista ante Flamengo, que había presentado una propuesta de 30 millones de euros. Sin embargo, ante la falta de alternativas europeas que lo convencieran, Almada priorizó volver a Argentina antes que regresar al fútbol brasileño.

Cuándo llegará Thiago Almada a River

El mediocampista era esperado en Buenos Aires entre el fin de semana y el lunes. Antes debía completar en Madrid los últimos trámites relacionados con su salida del Atlético.

El acuerdo contractual con River ya estaba encaminado y, según trascendió, el campeón del mundo pasará a convertirse en el futbolista mejor remunerado del plantel.

Almada había disfrutado de unos días de vacaciones en Ibiza después de disputar con la Selección Argentina el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Allí coincidió con Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez antes de definir su futuro profesional.

Poco protagonismo en Atlético de Madrid

La decisión de regresar al fútbol argentino se produjo después de un período en el que Almada no logró consolidarse como una pieza indiscutida del Atlético de Madrid.

Durante la primera parte de 2026 disputó 40 partidos oficiales, aunque solamente fue titular en 18. En ese período convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias.

El entrenador Diego Simeone había dejado de considerarlo entre sus principales alternativas. Pese a su menor protagonismo en España, Lionel Scaloni lo convocó para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Su participación con la Selección Argentina

Almada fue titular en tres partidos del seleccionado durante la Copa del Mundo, en la que Argentina terminó como subcampeona tras perder la final frente a España.

El mediocampista ya había formado parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Su incorporación a aquella nómina se produjo a último momento, junto con Ángel Correa, como consecuencia de las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa.

Posteriormente no integró el plantel de la Copa América 2024, aunque ese mismo año representó al seleccionado Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París.

De Vélez a una carrera internacional

Formado en Vélez Sarsfield, Almada inició posteriormente un recorrido internacional que incluyó diferentes experiencias antes de llegar al Atlético de Madrid.

En 2024 jugó en Botafogo y conquistó la Copa Libertadores, cuya final se disputó precisamente en el estadio Monumental. Después pasó durante seis meses por Lyon y posteriormente fue adquirido por el conjunto español.

Ahora regresará al país con 25 años y con el objetivo de recuperar mayor continuidad, una situación que también podría resultar determinante para sostener su presencia en la Selección Argentina.

Una inversión millonaria de River

La incorporación de Almada representará el noveno refuerzo de River en el mercado de pases y elevará considerablemente la inversión realizada para fortalecer el equipo de Coudet.

Con la operación por el mediocampista, el club llegará a un desembolso cercano a los 67 millones de dólares exclusivamente en transferencias, sin contemplar los contratos salariales de los jugadores incorporados.

La apuesta económica convirtió al mercado de River en uno de los más importantes de su historia y encontró en Almada su operación más significativa.

Se reencontrará con otros campeones del mundo

En River, Almada volverá a compartir plantel con futbolistas con los que alcanzó la gloria en Qatar 2022, entre ellos Ángel Correa, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel.

La presencia de esos compañeros también habría sido un factor dentro de las conversaciones que terminaron inclinando la decisión del mediocampista hacia el conjunto de Núñez.

Con el acuerdo entre los clubes cerrado, solamente restarán los procedimientos médicos y contractuales para que Thiago Almada se transforme oficialmente en nuevo jugador de River y en la incorporación más costosa registrada hasta el momento por un equipo del fútbol argentino.