Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Manuel Insaurralde fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo y el Ciclón juega con diez.
Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. A los 30 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa expulsó de manera directa a Manuel Insaurralde por una entrada sobre Santiago Ascacibar. El equipo de Rubén Darío Insua quedó con diez futbolistas en la décima fecha del Torneo Clausura.
Seguí las principales incidencias del partido
Finalizó el partido.
42 minutos ST: vibrante final del clásico en el Nuevo Gasómetro
El estado del campo de juego, la desesperación de San Lorenzo por recortar distancias y las situaciones que desperdicia Boca derivan en un cierre apasionante.
37 minutos ST: cambios en Boca
Leonel Flores y Miguel Merentiel se retiraron del campo para los ingresos de Tomás Belmonte y Sebastián Villa
🔎Partido desnaturalizado después de la tormenta, por suerte con #Boca arriba en el marcador.#Belmonte y su barrida vs 2 de San Lorenzo.pic.twitter.com/R1N6zunKVN— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 20, 2026
36 minutos ST: hay varios charcos de agua en el terreno de juego por la lluvia
Los jugadores pelean con la cancha por el diluvio. Leonel Flores tuvo la chance de irse mano a mano tras un pase atrás que se estancó por el agua, pero la misma situación le jugó una mala pasada y se le quedó la pelota.
35 minutos ST: amonestado en San Lorenzo
Con un terreno de juego que se presenta adverso por la lluvia constante, Facundo Gulli recibió tarjeta amarilla por una entrada sobre Milton Delgado.
31 minutos ST: ¡Se cortó la luz en el Nuevo Gasómetro!
Bajo un diluvio, el árbitro frenó el partido para hablar con los arqueros y los capitanes. Todas las parties dieron el visto bueno y el duelo continuó sin interrupciones.
¡DILUVIO UNIVERSAL! Así llueve en el clásico entre San Lorenzo y Boca 💧 💧 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/JNNOzrDSHa— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026
27 minutos ST: modificaciones en el Xeneize
Carlos Palacios y Ángel Romero ingresaron en lugar de Santiago Ascacibar y Alan Velasco.
26 MINUTOS ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Luego de una notable jugada individual de Lautaro Blanco, el lateral lanzó un centro rasante para la irrupción de Miguel Merentiel. El Xeneize se impone 2-0 y domina con claridad en desarrollo.
¡LO GRITÓ SENTADO EN EL CÉSPED! El festejo de Leando Paredes al gol de Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca vs. San Lorenzo. pic.twitter.com/S4OZ1fweIS— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
21 minutos ST: cambios en San Lorenzo bajo un diluvio en el Nuevo Gasómetro
Matías Reali y Facundo Gulli reemplazaron a Ezequiel Herrera y Nicolas Tripichio.
19 minutos ST: ¡Tapadón de Devecchi para salvar a San Lorenzo!
Santiago Ascacibar quedó solo dentro del área tras una notable habilitación de taco de Miguel Merentiel, pero el arquero del Ciclón le negó el gol al mediocampista.
17 minutos ST: Boca controla el desarrollo del clásico
El Xeneize exprime la superioridad numérica y marca el ritmo del partido con la tenencia de la pelota.
11 MINUTOS ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
El Xeneize aprovechó los espacios en la defensa de San Lorenzo con un contraataque tras una pelota parada. Leonel Flores tiró un centro atrás para que Leandro Lozano defina de zurda para el 1-0.
GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Z2tTMpK8O7— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026
9 minutos ST: modificaciones en San Lorenzo
Diego Herazo y Juan Pablo Álvarez ingresaron en lugar de Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías.
7 minutos ST: ¡Se lo perdió Merentiel!
Leandro Lozano lanzó un centro rasante que el delantero uruguayo no pudo rematar. Tras el inicio favorable para el Ciclón, Boca volvió a imponer las condiciones en el juego.
5 minutos ST: buena respuesta de Devecchi sobre Paredes
El mediocampista de la selección argentina sacó un potente remete desde afuera del área que el arquero de San Lorenzo despejó con los puños.
1 minuto ST: amonestado en Boca
Lautaro Di Lollo recibió amarilla por un claro agarrón sobre Facundo Farías. Arruabarrena cambió a Herrera en el entretiempo porque estaba apercibido.
Marco Pellegrino entró por Herrera.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Boca llegó al descanso con Facundo Herrera y Leandro Lozano amonestados. Lozano recibió la tarjeta amarilla a los 40 minutos por una infracción sobre Nicolás Tripichio.
Tras la expulsión de Insaurralde, Rubén Darío Insua reemplazó a Alexis Cuello por Juan Cruz Rattalino para reorganizar al Ciclón.
Las formaciones iniciales
Boca salió con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Suplentes: Leandro Brey, Malcom Braida, Nicolás Figal, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Ángel Romero, Rodrigo Bacidalupe y Milton Giménez.
San Lorenzo formó con José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.