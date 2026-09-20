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Deportes Fecha 10 del Torneo Clausura

Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Manuel Insaurralde fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo y el Ciclón juega con diez.

20 de Septiembre de 2026
Finalizó el partido.
Finalizó el partido.

Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Manuel Insaurralde fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo y el Ciclón juega con diez.

Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. A los 30 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa expulsó de manera directa a Manuel Insaurralde por una entrada sobre Santiago Ascacibar. El equipo de Rubén Darío Insua quedó con diez futbolistas en la décima fecha del Torneo Clausura.

 

Seguí las principales incidencias del partido

 

Finalizó el partido.

 

42 minutos ST: vibrante final del clásico en el Nuevo Gasómetro

El estado del campo de juego, la desesperación de San Lorenzo por recortar distancias y las situaciones que desperdicia Boca derivan en un cierre apasionante.

 

37 minutos ST: cambios en Boca

Leonel Flores y Miguel Merentiel se retiraron del campo para los ingresos de Tomás Belmonte y Sebastián Villa

36 minutos ST: hay varios charcos de agua en el terreno de juego por la lluvia

Los jugadores pelean con la cancha por el diluvio. Leonel Flores tuvo la chance de irse mano a mano tras un pase atrás que se estancó por el agua, pero la misma situación le jugó una mala pasada y se le quedó la pelota.

 

35 minutos ST: amonestado en San Lorenzo

Con un terreno de juego que se presenta adverso por la lluvia constante, Facundo Gulli recibió tarjeta amarilla por una entrada sobre Milton Delgado.

 

31 minutos ST: ¡Se cortó la luz en el Nuevo Gasómetro!

Bajo un diluvio, el árbitro frenó el partido para hablar con los arqueros y los capitanes. Todas las parties dieron el visto bueno y el duelo continuó sin interrupciones.

 

27 minutos ST: modificaciones en el Xeneize

Carlos Palacios y Ángel Romero ingresaron en lugar de Santiago Ascacibar y Alan Velasco.

 

26 MINUTOS ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Luego de una notable jugada individual de Lautaro Blanco, el lateral lanzó un centro rasante para la irrupción de Miguel Merentiel. El Xeneize se impone 2-0 y domina con claridad en desarrollo.

 

 

21 minutos ST: cambios en San Lorenzo bajo un diluvio en el Nuevo Gasómetro

Matías Reali y Facundo Gulli reemplazaron a Ezequiel Herrera y Nicolas Tripichio.

 

19 minutos ST: ¡Tapadón de Devecchi para salvar a San Lorenzo!

Santiago Ascacibar quedó solo dentro del área tras una notable habilitación de taco de Miguel Merentiel, pero el arquero del Ciclón le negó el gol al mediocampista.

 

17 minutos ST: Boca controla el desarrollo del clásico

El Xeneize exprime la superioridad numérica y marca el ritmo del partido con la tenencia de la pelota.

 

11 MINUTOS ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize aprovechó los espacios en la defensa de San Lorenzo con un contraataque tras una pelota parada. Leonel Flores tiró un centro atrás para que Leandro Lozano defina de zurda para el 1-0.

9 minutos ST: modificaciones en San Lorenzo

Diego Herazo y Juan Pablo Álvarez ingresaron en lugar de Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías.

 

7 minutos ST: ¡Se lo perdió Merentiel!

Leandro Lozano lanzó un centro rasante que el delantero uruguayo no pudo rematar. Tras el inicio favorable para el Ciclón, Boca volvió a imponer las condiciones en el juego.

 

5 minutos ST: buena respuesta de Devecchi sobre Paredes

El mediocampista de la selección argentina sacó un potente remete desde afuera del área que el arquero de San Lorenzo despejó con los puños.

 

1 minuto ST: amonestado en Boca

Lautaro Di Lollo recibió amarilla por un claro agarrón sobre Facundo Farías. Arruabarrena cambió a Herrera en el entretiempo porque estaba apercibido.

 

Marco Pellegrino entró por Herrera.

 

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

Boca llegó al descanso con Facundo Herrera y Leandro Lozano amonestados. Lozano recibió la tarjeta amarilla a los 40 minutos por una infracción sobre Nicolás Tripichio.

 

Tras la expulsión de Insaurralde, Rubén Darío Insua reemplazó a Alexis Cuello por Juan Cruz Rattalino para reorganizar al Ciclón.

 

Las formaciones iniciales

 

Boca salió con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Suplentes: Leandro Brey, Malcom Braida, Nicolás Figal, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Ángel Romero, Rodrigo Bacidalupe y Milton Giménez.

San Lorenzo formó con José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Temas:

Boca San Lorenzo Torneo Clausura
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