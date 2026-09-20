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Enzo Fernández marcó su primer golazo en el Manchester City con un tiro libre sorpresivo

El mediocampista argentino abrió el marcador ante Sunderland con un remate directo desde un ángulo cerrado. El City ganó 5-3 en el Etihad Stadium y se mantuvo en la cima de la Premier League.

20 de Septiembre de 2026
Amagó con enviar un centro y sorprendió al arquero.
Amagó con enviar un centro y sorprendió al arquero.

El mediocampista argentino abrió el marcador ante Sunderland con un remate directo desde un ángulo cerrado. El City ganó 5-3 en el Etihad Stadium y se mantuvo en la cima de la Premier League.

Enzo Fernández marcó su primer gol con la camiseta del Manchester City este domingo, en la victoria por 5-3 ante Sunderland por la quinta fecha de la Premier League. A los nueve minutos, el argentino ejecutó un tiro libre desde la derecha del área: amagó con enviar un centro y sorprendió al arquero Robin Roefs con un remate directo al arco. Manchester City confirmó el resultado.

La ventaja duró apenas tres minutos. Brian Brobbey empató para Sunderland y volvió a convertir en otras dos ocasiones, pero el equipo dirigido por Enzo Maresca se impuso en un partido de ocho goles. Antoine Semenyo anotó dos veces; Rayan Cherki y Erling Haaland completaron los tantos del local. Reuters informó que el City conservó el liderazgo del torneo.

Un comienzo con respaldo de los hinchas

 

El gol llegó después de la actuación de Fernández en el clásico frente al Manchester United, en el que el City sostuvo el resultado pese a jugar con un futbolista menos. En sus primeros partidos, el volante también recibió el respaldo de los hinchas, que le dedicaron un cántico con la melodía de Zombie, de The Cranberries.

“La verdad es que se me pone la piel de gallina porque desde el principio los fans, la gente de acá, me hicieron sentir como en casa”, declaró Fernández al sitio oficial del club. El argentino añadió que esperaba “ganar muchos títulos juntos y disfrutar” de esa relación con el público.

Temas:

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