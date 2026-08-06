La Fiesta de Disfraces confirmó la fecha de su edición 2026 en San Nicolás

La Fiesta de Disfraces confirmó que su edición 2026 se realizará el sábado 5 de diciembre en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La fecha fue anunciada oficialmente por la organización a través de sus redes sociales.

Será el segundo año consecutivo que el encuentro se desarrollará fuera de Paraná, ciudad donde nació en 1999 y en la que se realizó durante más de dos décadas. La continuidad en territorio bonaerense había sido anticipada días atrás, pero todavía faltaba conocer cuándo tendría lugar.

Junto con la fecha, la organización informó que la preventa de entradas comenzará el martes 11 de agosto, a las 11. Hasta el momento no fueron comunicados los artistas, escenarios ni demás propuestas que formarán parte de la programación.

La Fiesta de Disfraces continuará en San Nicolás

El traslado se concretó por primera vez en 2025, cuando la Fiesta de Disfraces dejó Paraná y se instaló en el predio ubicado junto a la autopista Rosario-Buenos Aires. El espacio cuenta con más de 90 hectáreas y una infraestructura preparada para acontecimientos de gran convocatoria.

En aquella oportunidad, uno de sus organizadores, Julián Abramor, había explicado a Elonce que la elección respondió a las condiciones logísticas y técnicas disponibles en el autódromo. También había señalado que la decisión de abandonar la capital entrerriana resultó compleja para quienes integran la organización.

La primera edición desarrollada en San Nicolás estaba prevista inicialmente para el 15 de noviembre de 2025. Sin embargo, un fuerte temporal dañó parte de las estructuras y obligó a postergar la actividad durante una semana. Finalmente, se realizó el 22 de noviembre.

Un evento nacido en Paraná

La Fiesta de Disfraces comenzó en 1999 como una celebración de cumpleaños organizada por seis amigos. Su convocatoria creció con el paso de los años hasta transformarse en uno de los encuentros más importantes de su tipo en el país.

En sus últimas ediciones realizadas en Paraná llegó a reunir a más de 50.000 asistentes provenientes de diferentes provincias. Ese movimiento generaba además una importante demanda en hotelería, gastronomía, transporte y otros servicios locales.

Aunque sus responsables dejaron abierta la posibilidad de un eventual regreso, la confirmación de la fecha ratifica que la edición 2026 permanecerá en San Nicolás. El encuentro quedó programado para el 5 de diciembre, mientras se aguardan novedades sobre su propuesta artística.