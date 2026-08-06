Insólito momento: tras la victoria, el colectivo de Boca partió sin cuatro jugadores

Boca consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura, pero la salida del estadio Tomás Adolfo Ducó dejó una escena inesperada. El micro que transportaba a la delegación abandonó el lugar sin cuatro futbolistas, quienes todavía permanecían en las inmediaciones de la cancha.

Los jugadores que no alcanzaron a subir fueron Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Ángel Romero. Los cuatro aparecieron vestidos con la indumentaria oficial, cargando sus bolsos y acompañados por el jefe de seguridad del plantel.

La secuencia fue registrada por una persona que se encontraba en el lugar y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que confirmaron que el vehículo ya había partido de Parque Patricios.

El micro regresó por los jugadores de Boca

Una vez advertida la ausencia de los cuatro integrantes del plantel, el micro regresó al estadio para recogerlos. De esta manera, la situación quedó resuelta pocos minutos después y los futbolistas pudieron retirarse junto con el resto de la delegación.

El colectivo de boca se fue sin Villa, Montero, Romero y Ascacibar Mas bostero que olvidarte a tus jugadores kjj pic.twitter.com/JLe3yM5PJC — Argentino Promedio (@yopromedio) August 6, 2026

El episodio ocurrió luego de la victoria de Boca por 1-0 sobre Estudiantes de La Plata, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ejerció la localía en el estadio de Huracán por los trabajos de recuperación del campo de juego de La Bombonera.

Precisamente Ascacíbar, uno de los jugadores que quedó esperando, había marcado el único gol del partido ante su antiguo club. El mediocampista convirtió durante el tiempo agregado de la primera etapa y le permitió al Xeneize obtener su primer triunfo en el campeonato.

Cuándo vuelve a jugar el Xeneize

El próximo compromiso de Boca será contra Vélez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el sábado 8 de agosto, desde las 18.15, nuevamente en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El equipo continuará actuando fuera de La Bombonera mientras avanzan las tareas sobre el césped. Luego deberá afrontar una seguidilla de encuentros por el certamen local y la Copa Sudamericana.