Racing tomó una drástica medida con tres jugadores en medio del mercado de pases

Racing tomó una fuerte decisión con Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Agustín García Basso: los tres futbolistas dejarán de entrenarse junto al plantel profesional y comenzarán a trabajar en contraturno desde este jueves.

La medida se mantendrá mientras la dirigencia intenta resolver las situaciones contractuales de los jugadores, quienes manifestaron su intención de abandonar la institución durante el actual mercado de pases.

La determinación se conoció después de la derrota ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, partido que terminó con reclamos de los hinchas por el rendimiento del equipo. Sin embargo, la decisión responde particularmente a los conflictos surgidos alrededor de las posibles transferencias.

La negociación de Santiago Sosa con Vasco da Gama

Santiago Sosa estuvo cerca de continuar su carrera en Vasco da Gama. El capitán iba a ser titular frente a Tigre, pero quedó desafectado porque el acuerdo con el conjunto brasileño parecía encaminado e incluso salió al campo para saludar a los simpatizantes.

La operación se frenó porque Racing no recibió las garantías financieras exigidas para concretar la transferencia. Ante esa situación, el volante solicitó no participar de uno de los entrenamientos mientras esperaba una definición.

La dirigencia resolvió que Sosa trabaje apartado hasta que se reactive la negociación o vuelva a quedar a disposición del cuerpo técnico encabezado por Juan Pablo Vojvoda.

Baltasar Rodríguez fue sancionado

Baltasar Rodríguez busca ser transferido a Estudiantes de La Plata, institución que presentó una propuesta formal por su pase. Sin embargo, la oferta fue considerada insuficiente por las autoridades de la Academia.

El mediocampista pidió no concentrar para el encuentro ante Tigre como forma de presionar para que se concrete su salida. El club interpretó esa decisión como una falta y le aplicó una sanción económica.

Además de la multa, Rodríguez se sumará a los entrenamientos diferenciados junto a Sosa y García Basso. Hasta el momento, Racing y Estudiantes no alcanzaron un acuerdo por las condiciones de la transferencia.

El prolongado conflicto con García Basso

Agustín García Basso mantiene diferencias con la dirigencia desde hace varios meses. El defensor había intentado salir rumbo a San Lorenzo y más recientemente avanzaron negociaciones para que se incorporara a Newell’s.

La posibilidad de pasar al conjunto rosarino perdió fuerza y el futbolista volvió a trabajar en Avellaneda. No obstante, continuará apartado del grupo principal mientras se define si permanecerá en la institución.

Ante las posibles bajas, Racing analiza incorporar futbolistas para reforzar el mediocampo y la defensa. La prioridad estará puesta especialmente en conseguir un reemplazante para Sosa si finalmente se concreta su transferencia a Brasil.