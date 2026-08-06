Los edictos judiciales de Entre Ríos ya pueden consultarse de manera online

El Superior Tribunal de Justicia habilitó un sistema digital para consultar edictos desde cualquier lugar. La herramienta no reemplazará las publicaciones obligatorias en medios oficiales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) habilitó la consulta online de los edictos judiciales, como parte del proceso de modernización y digitalización del servicio de Justicia. La nueva herramienta permitirá acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.
La iniciativa busca simplificar la búsqueda de edictos y evitar que las personas interesadas deban recurrir exclusivamente a publicaciones impresas o concurrir a dependencias judiciales para obtener determinada información.
Además, el sistema pretende reducir los tiempos de consulta y facilitar las tareas de abogados, organismos públicos y particulares que necesitan acceder habitualmente a este tipo de publicaciones.
Cómo consultar los edictos judiciales
La información quedó disponible en un micrositio específico dentro de la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos. El acceso también puede realizarse directamente desde la página de inicio del organismo.
El ícono correspondiente se encuentra en la parte superior del sitio web, debajo del logotipo del Poder Judicial y del croquis del edificio de los Tribunales de Paraná.
El sistema permite realizar búsquedas por jurisdicción y según el tipo de edicto judicial, con el objetivo de facilitar la localización de la información requerida.
Qué edictos se podrán buscar
La plataforma organizó las publicaciones en diferentes categorías. Entre ellas se encuentran concursos y quiebras, mensuras, notificaciones de personas, remates y subastas, sucesiones y usucapión.
Antes de su implementación definitiva, el sistema atravesó una prueba piloto que se extendió durante dos meses. A partir de esa experiencia, la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJER evaluó el funcionamiento de la herramienta.
Según se informó, las pruebas permitieron determinar que el sistema resultó “intuitivo y de muy fácil operación”, además de simplificar la carga de información y aportar mayor agilidad y celeridad a los procedimientos administrativos.
Buscan ampliar el acceso a la información
La incorporación de la herramienta tecnológica forma parte de la política de modernización impulsada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano.
Uno de los objetivos planteados es garantizar mayor publicidad y transparencia de los actos procesales. Al estar disponible desde la página principal del Poder Judicial, también se busca ampliar las posibilidades de acceso de la ciudadanía a la información judicial.
La consulta podrá realizarse en cualquier momento y sin necesidad de trasladarse físicamente hasta una dependencia, un aspecto que también resulta relevante para profesionales y ciudadanos que residen fuera de las principales ciudades de la provincia.
No reemplazará las publicaciones tradicionales
El STJER aclaró, no obstante, que la creación del espacio virtual no reemplazará las publicaciones de edictos que legalmente deban efectuarse por otras vías.
Por lo tanto, cuando corresponda, los avisos continuarán publicándose en el Boletín Oficial de Entre Ríos o en diarios, según lo determinen los jueces y juezas responsables de cada expediente.
La plataforma funcionará de esta manera como una herramienta adicional para concentrar y facilitar la consulta pública de los edictos judiciales, sin modificar las obligaciones de publicación establecidas para cada proceso.