Motos chinas ganan terreno en Argentina: cuáles son los modelos más elegidos

Cinco marcas chinas se ubicaron entre las diez líderes de media cilindrada. Tecnología, prestaciones y precios competitivos impulsaron su crecimiento en el mercado argentino.
Las motos chinas ganan terreno en Argentina y consolidaron durante julio una presencia cada vez mayor dentro del segmento de media cilindrada. Cinco fabricantes de ese origen se ubicaron entre las diez marcas con más patentamientos de unidades de entre 250 y 800 centímetros cúbicos, en un mercado que mostró crecimiento interanual.
Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) citados en el informe, el mercado general de motos creció casi un 32% durante julio frente al mismo mes de 2025. En el segmento de media cilindrada, el avance alcanzó el 8,5% respecto de junio.
Voge, CF Moto, QJ Motor, Benelli y Kove se posicionaron entre las firmas de origen chino con mayor presencia, mientras que Zontes ganó protagonismo con sus scooters. El fenómeno mostró un cambio respecto de los primeros años de desembarco de estos fabricantes, cuando competían principalmente mediante el precio.
CF Moto 450 MT, entre las más patentadas
La CF Moto 450 MT encabezó la presencia de modelos chinos en el ranking con 239 unidades patentadas durante julio. La moto quedó segunda dentro de la categoría de media cilindrada, detrás de la Honda Tornado 300.
El modelo está equipado con un motor bicilíndrico que desarrolla 44 CV y apunta a un uso polivalente. Entre sus componentes se encuentran suspensión Marzocchi y frenos J.Juan, además de una configuración orientada también a recorridos fuera del asfalto.
CF Moto mantiene una alianza con la austríaca KTM, para la que produce motores, y utiliza el centro de diseño Kiska. En Argentina, la firma es representada por Grupo Simpa.
Voge se consolidó detrás de Honda
Otra de las protagonistas fue Voge, división premium del fabricante chino Loncin. La marca quedó como la segunda con más ventas dentro de la media cilindrada, únicamente por detrás de Honda.
Su modelo de mayor desempeño fue la Voge 800 DSX Rally, equipada con un motor bicilíndrico de 95 CV y 81 Nm de torque. La particularidad es que logró convertirse en la más vendida de la firma pese a ubicarse entre sus propuestas de mayor valor.
También registraron un buen comportamiento la Voge DS525 X, la 300 DS y la 300 Rally. Esta última alcanzó 168 unidades durante julio.
Loncin, la compañía detrás de Voge, produce más de tres millones de motos anualmente y mantiene desde hace años vínculos industriales con BMW Motorrad. En el mercado argentino, Voge opera mediante una alianza con Gilera Argentina.
Zontes apostó por un scooter diferente
Dentro del segmento de scooters, uno de los modelos que ganó protagonismo fue el Zontes 368G, una propuesta que combina características propias de los vehículos urbanos con elementos orientados a circular fuera del asfalto.
Cuenta con acelerador electrónico, control de crucero, pantalla TFT de ocho pulgadas, cámaras integradas y puños y asiento calefaccionados. Su motor desarrolla 39 CV y entrega un torque de 40 Nm.
La suspensión delantera es invertida, mientras que atrás utiliza un monoamortiguador. Zontes cuenta en Argentina con la representación de Betamotor.
QJ Motor creció con una nueva Maxi Trail
La QJ Motor SRT 450 X fue otro de los modelos destacados. Lanzada recientemente en el mercado local, alcanzó 88 unidades comercializadas y se posicionó en el puesto 15 entre las motos más vendidas de julio.
La Maxi Trail utiliza un motor de 47 CV y 41 Nm de torque y cuenta con suspensión Marzocchi, frenos Brembo, puños y asiento calefaccionados. También incorpora cubrecárter, protecciones laterales y cubremanos para ampliar sus posibilidades fuera del asfalto.
QJ Motor pertenece al Grupo Geely y tiene como representante en Argentina al Grupo Simpa. La estrategia comercial apuntó a competir directamente dentro de un segmento donde la CF Moto 450 MT se convirtió en una de las principales referencias.
Benelli y un cambio entre sus modelos más buscados
Benelli acumuló 113 unidades patentadas durante julio, aunque se produjo un cambio entre las preferencias de sus compradores. La 302 S desplazó como principal modelo de la marca a la tradicional TRK 502 X.
La Benelli 302 S registró 35 patentamientos. Se trata de una moto Naked equipada con motor bicilíndrico de 38 CV, neumáticos Pirelli y sistema de frenos ABS de doble canal.
La TRK 502 X, que durante años había encabezado las ventas de la compañía, terminó julio con 21 unidades. La mayor competencia dentro del segmento Adventure, con modelos más livianos y nuevas prestaciones, modificó el escenario.
Aunque Benelli nació como una histórica marca italiana, actualmente pertenece a QJ Motor, fabricante integrante del grupo chino Geely. En Argentina es representada por La Emilia.
Kove avanzó en el segmento Adventure
Entre las incorporaciones más recientes aparece Kove, que desembarcó en Argentina hacia finales de 2025 y comenzó a ganar participación especialmente entre las motos Adventure y destinadas al uso mixto.
La Kove 800 X fue su modelo más vendido, con 62 unidades. Está equipada con un motor bicilíndrico que desarrolla 95 CV y uno de sus principales atributos es el peso declarado de 176 kilos.
La compañía ofrece cinco familias de productos: Adventure, Rally, Off Road, Naked y Sport. En el mercado argentino es representada por el grupo Magny.
Cómo cambiaron las motos chinas en Argentina
El crecimiento actual marcó una diferencia con las primeras etapas de ingreso de motos provenientes de China. Inicialmente, esos productos se concentraron principalmente entre las cilindradas de 110 y 150 cc y encontraron dificultades para competir en percepción de calidad con fabricantes japoneses y europeos.
El escenario comenzó a transformarse con mayor fuerza alrededor de 2018, cuando grupos industriales locales establecieron acuerdos con grandes fabricantes asiáticos para ensamblar modelos bajo el formato CKD (Completely Knocked Down).
Al mismo tiempo, las nuevas motos comenzaron a incorporar componentes de proveedores reconocidos internacionalmente para sistemas de frenos, suspensiones y electrónica. Las alianzas industriales entre fabricantes chinos y compañías tradicionales también contribuyeron al cambio.
Tecnología y prestaciones, además del precio
El avance de las marcas chinas dejó así de estar explicado exclusivamente por valores de venta más competitivos. La oferta actual incorporó equipamiento tecnológico que anteriormente estaba reservado para categorías superiores.
Pantallas TFT, controles electrónicos, ABS, suspensiones de fabricantes reconocidos, modos de conducción y equipamiento destinado al confort comenzaron a extenderse entre diferentes modelos.
Con ese escenario, las motos de origen chino profundizaron su presencia en un mercado argentino que mostró una recuperación de los patentamientos y una competencia creciente en la media cilindrada, donde fabricantes tradicionales ahora disputan compradores con una oferta asiática cada vez más amplia.