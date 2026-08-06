Banco Central: las reservas cruzaron los US$50.000 millones y tocaron un máximo desde 2019

Las reservas internacionales brutas del Banco Central superaron este miércoles la barrera de los US$50.000 millones y alcanzaron su mayor nivel desde septiembre de 2019. El stock cerró en US$50.059 millones después de registrar un incremento diario de US$417 millones.

El dato representa la cifra más elevada desde el inicio de la actual gestión y recupera un nivel que no se observaba desde hacía casi siete años. El antecedente inmediato se remonta al 13 de septiembre de 2019, cuando las tenencias habían llegado a US$50.085 millones.

Pese a la relevancia del resultado, el aumento no estuvo explicado principalmente por una fuerte compra de dólares en el mercado cambiario. La mayor parte de la variación respondió al efecto contable provocado por la revalorización de los activos que integran las reservas.

La suba del oro impulsó las reservas

El principal aporte provino del oro, cuya cotización internacional avanzó alrededor de 3,8% durante la jornada. La mejora habría sumado cerca de US$300 millones al valor de las tenencias de la autoridad monetaria.

También influyó el debilitamiento internacional del dólar frente a otras monedas. Como parte de las reservas se encuentra denominada en euros, libras, yuanes y otros activos, sus variaciones modifican el valor total expresado en dólares aun cuando no ingresen nuevas divisas.

Por ese motivo, el incremento de US$417 millones debe diferenciarse de las compras realizadas directamente por el Banco Central. Las reservas brutas incluyen oro, monedas extranjeras, depósitos y otros activos contabilizados por la entidad.

El Banco Central compró solamente US$8 millones

Durante la rueda, el organismo adquirió US$8 millones en el mercado oficial, el monto diario más bajo desde el comienzo del programa de acumulación implementado en 2026. La operación representó aproximadamente el 2% de los más de US$500 millones negociados.

Con este resultado, las compras realizadas durante agosto ascendieron a US$54 millones, mientras que el saldo acumulado desde comienzos de 2026 llegó a US$13.381 millones. La entidad completó seis jornadas consecutivas con resultado comprador, aunque con un ritmo menor al observado en julio.

El promedio diario de adquisición durante agosto se ubicó en US$18 millones. La cifra quedó por debajo de los US$103 millones registrados en julio y mostró una moderación en la absorción de divisas disponibles en el mercado.

El dólar mayorista quedó cerca de los $1.500

El tipo de cambio mayorista avanzó 50 centavos y finalizó en $1.496,50. La cotización permaneció cerca de los $1.500, un nivel que se convirtió en una referencia para los operadores durante las últimas jornadas.

Mientras tanto, el dólar MEP retrocedió hasta $1.518,45 y el contado con liquidación cerró en $1.579,74. El dólar blue también bajó y terminó la jornada en $1.540.

La rueda dejó así una señal positiva respecto del volumen total de reservas, pero más moderada en términos de acumulación directa. El Banco Central cruzó un umbral relevante al superar los US$50.000 millones, aunque gran parte del aumento estuvo condicionada por la valuación de activos y puede variar según su cotización internacional.