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Las rondas sanitarias itinerantes se consolidan como estrategia de atención primaria

El Ministerio de Salud de la provincia avanza en la implementación de rondas sanitarias itinerantes en Colonia Ensayo como estrategia para la promoción de la salud, la vacunación y el diagnóstico oportuno.

30 de Julio de 2026
Las rondas sanitarias itinerantes se consolidan.
Las rondas sanitarias itinerantes se consolidan. Foto: (GPER).

El Ministerio de Salud de la provincia avanza en la implementación de rondas sanitarias itinerantes en Colonia Ensayo como estrategia para la promoción de la salud, la vacunación y el diagnóstico oportuno.

El Ministerio de Salud de la provincia avanza en la implementación de rondas sanitarias itinerantes en Colonia Ensayo como estrategia para la promoción de la salud, la vacunación y el diagnóstico oportuno. El equipo del Hospital Dr. Enrique Fidanza brindará atención médica clínica y de enfermería en la Oficina Salón Polideportivo de la localidad.

 

Desde las direcciones generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, y en el marco del convenio de colaboración entre la cartera sanitaria provincial y la comuna de Colonia Ensayo, se iniciaron las Rondas Sanitarias Itinerantes en la localidad. De esta manera, se busca fortalecer el acceso a la salud y acercar los servicios sanitarios a la comunidad con un impacto en la promoción de la salud para la prevención, el diagnóstico precoz, la atención y acompañamiento.

En este sentido, los vecinos podrán gestionar el turno al teléfono 3434622795 por correo electrónico, escribiendo a: salud.coloniaensayo@gmail.com . De esta manera, se organiza la atención en la Oficina Salón Polideportivo de Colonia Ensayo todos los lunes, de 10 a 12, para atención médica clínica y de enfermería; mientras que los miércoles, en el mismo horario, se realizará atención exclusiva de enfermería, destinada al control del calendario de vacunación, detección de necesidades sanitarias y posterior aplicación de las vacunas correspondientes.

 

Cabe destacar que las Rondas Sanitarias Itinerantes constituyen acciones de promoción y prevención de la salud, como la pesquisa de factores de riesgo para enfermedades crónicas, el control del calendario de vacunación, el seguimiento de pacientes y la orientación para la continuidad de la atención dentro del sistema sanitario.

 

En este dispositivo, el equipo de enfermería cumple un rol fundamental, realizando evaluaciones básicas, educación para la salud y acompañamiento comunitario, constituyéndose en un vínculo directo entre la población y el hospital.

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