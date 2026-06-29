INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales estudios clave para trasplantes

El INCUCAI fijó aranceles de hasta $979.000 para estudios de inmunogenética que serán facturados a obras sociales y prepagas, sin costo para pacientes públicos.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo esquema de aranceles para los estudios que realiza su Laboratorio Nacional de Inmunogenética, una medida que trasladará a las obras sociales y empresas de medicina prepaga el costo de análisis indispensables para los procesos de trasplante de órganos, tejidos y células.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que el INCUCAI facturará estas prácticas a las entidades encargadas de la cobertura sanitaria de los pacientes. En tanto, quienes cuenten con cobertura pública exclusiva continuarán accediendo a los estudios sin costo, ya que serán financiados mediante el Fondo Solidario de Trasplantes.
Estudios de alta complejidad y nuevos aranceles
Los nuevos valores alcanzan a estudios de inmunogenética fundamentales para determinar la compatibilidad entre donantes y receptores, identificar anticuerpos, realizar pruebas de histocompatibilidad y efectuar análisis necesarios para trasplantes de médula ósea y de órganos sólidos.
Entre los aranceles aprobados se destacan:
- HLA (Antígeno Leucocitario Humano) y anticuerpos anti-HLA para pacientes con células progenitoras hematopoyéticas (CPH): $979.000.
- Especificidad anti-HLA clase I y II con panel extendido: $797.000.
- Detección de ADN libre circulante (cfDNA): $698.000.
- Especificidad anti-HLA clase I y II: $532.000.
- Inscripción de un paciente en lista de espera para trasplante de órgano sólido: $514.000.
- HLA para donante de CPH: $346.000.
- HLA confirmatorio para trasplante de CPH emparentado: $344.000.
- Quimerismo: $332.000.
- HLA para donante de órgano sólido: $251.000.
- Cross match contra panel por fase sólida PRA I y II: $248.000.
- Cross match por citometría de flujo con donante vivo: $218.000.
También se fijaron valores de $88.000 para distintas determinaciones HLA en resolución intermedia y de $183.000 para la determinación de células CD34+ mediante citometría de flujo.
Qué busca la medida
En los fundamentos de la resolución, el organismo explicó que el Laboratorio Nacional de Inmunogenética constituye un centro de referencia para todo el sistema nacional de trasplantes y realiza prácticas de alta complejidad cuyos costos eran absorbidos íntegramente por el INCUCAI.
Por ese motivo, indicó que resulta necesario implementar un mecanismo de recupero de esos recursos mediante la facturación a las obras sociales y demás financiadores de salud cuando los pacientes cuenten con cobertura médica. La resolución también derogó una norma anterior que había dispuesto un esquema similar, pero que nunca llegó a entrar en vigencia debido a una revisión operativa y de costos.
El nuevo régimen comenzará a aplicarse 30 días corridos después de su publicación oficial.