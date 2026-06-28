Tras la renuncia de Adorni, Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

La imagen con la que el presidente anunció a Santilli como Jefe de Gabinete.

Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El anuncio se produjo luego de la renuncia de Manuel Adorni, que dejó el cargo en medio de la investigación judicial que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

El presidente difundió una imagen junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras una reunión realizada en la Quinta de Olivos. Allí, según indicó, comenzaron a delinear los lineamientos para la transición en la conducción de la Jefatura de Gabinete.

“Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Sec. Gral. de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs”, publicó Milei en sus redes sociales.

El reemplazo de Manuel Adorni

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete se concretará después de la salida de Adorni, quien presentó su renuncia el sábado. El exfuncionario sostuvo en un mensaje público que buscará defender su inocencia ante la Justicia, luego de los cuestionamientos surgidos en torno a su patrimonio.

Santilli se desempeñaba como ministro del Interior desde noviembre de 2025, luego de haber asumido formalmente en una ceremonia encabezada por el propio Milei en la Casa Rosada. Su área tuvo entre sus funciones principales la relación con gobernadores, legisladores y sectores aliados del oficialismo.

El cambio representa una nueva modificación en la estructura del gabinete nacional y se produce en un momento en el que el Gobierno busca reorganizar su agenda política tras la salida de Adorni.

El perfil político que busca reforzar el Gobierno

La designación de Diego Santilli aparece vinculada a la intención del oficialismo de recuperar capacidad de diálogo político con las provincias y el Congreso. El dirigente, con trayectoria en el PRO y experiencia en cargos ejecutivos y legislativos, venía cumpliendo un rol de articulación institucional desde el Ministerio del Interior.

En ese marco, se espera que la transición defina también cómo quedará conformada la cartera que Santilli deja vacante. Hasta el momento, desde el Gobierno no se informó quién ocupará el Ministerio del Interior ni si habrá otros cambios dentro de la estructura nacional.

La asunción está prevista para el martes a las 16. Con ese acto, Santilli pasará a conducir la coordinación del gabinete y deberá encarar una etapa marcada por la necesidad de reordenar la gestión política del Ejecutivo.