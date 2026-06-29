Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes por los 16avos de final y los horarios

Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzaron este domingo y se disputarán hasta el viernes 3 de julio. Argentina enfrentará a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final.
Este domingo arrancaron los 16avos de final del Mundial 2026 y el cuadro se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros.
La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.
La acción comenzó este con la victoria de Canadá, uno de los anfitriones, ante a Sudáfrica en Los Ángeles.
Este lunes 29 habrá tres partidos: Brasil vs. Japón (14:00) en Houston, Alemania vs. Paraguay (17:30) en Boston y Países Bajos vs. Marruecos (22:00) en Monterrey.
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La jornada del martes 30 tendrá los cruces entre Costa de Marfil y Noruega (14:00) en Dallas, Francia vs. Suecia (18:00) en Nueva Jersey y México vs. Ecuador (22:00) en el Estadio Azteca.
El miércoles 1° de julio será el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo (13:00) en Atlanta, Bélgica vs. Senegal (17:00) en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00) en San Francisco.
Los cruces continuarán el jueves 2 de julio con España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.
Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina vs Cabo Verde, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.
Cronograma de los 16avos de final
Lunes 29 de junio
Brasil vs. Japón – 14:00
Alemania vs. Paraguay – 17:30
Países Bajos vs. Marruecos – 22:00
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00
Francia vs. Suecia – 18:00
México vs. Ecuador – 22:00
Miércoles 1° de julio
Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
Bélgica vs. Senegal – 17:00
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00
Jueves 2 de julio
España vs. Austria – 16:00
Portugal vs. Croacia – 20:00
Viernes 3 de julio
Suiza vs. Argelia – 00:00
Australia vs. Egipto – 15:00
Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
Colombia vs. Ghana – 22:30