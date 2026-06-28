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Deportes Mundial 2026

Agónico triunfo de Canadá ante Sudáfrica: gol sobre la hora y pase a octavos

El seleccionado canadiense venció 1 a 0 en Los Ángeles con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo añadido. El triunfo le permitió avanzar por primera vez a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

28 de Junio de 2026
Canadá y el festejo agónico.
Canadá y el festejo agónico. Foto: EFE.

El seleccionado canadiense venció 1 a 0 en Los Ángeles con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo añadido. El triunfo le permitió avanzar por primera vez a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Canadá derrotó 1 a 0 a Sudáfrica en Los Ángeles y se convirtió en el primer seleccionado clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se definió en el tiempo añadido, cuando Stephen Eustáquio marcó el único gol de una llave que parecía encaminada a la prórroga.

 

El mediocampista canadiense resolvió el partido con una volea cruzada desde afuera del área, en una jugada que rompió la resistencia sudafricana después de un trámite cerrado. El tanto llegó cuando Sudáfrica lograba sostener el empate y llevaba el duelo hacia el tiempo suplementario.

 

 

La victoria significó un paso histórico para Canadá, que consiguió su primer triunfo en una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Jesse Marsch había tenido mayor iniciativa durante gran parte del partido, aunque se encontró con una actuación destacada del arquero Ronwen Williams.

 

Canadá insistió hasta encontrar el gol

 

El conjunto canadiense tuvo las situaciones más claras desde el primer tiempo. A los 23 minutos, Derek Cornelius conectó un cabezazo dentro del área, pero el remate no llevó demasiada potencia y Williams pudo controlar sin dificultades.

 

Sobre el cierre de la primera etapa, Cornelius volvió a generar peligro con otro envío aéreo que fue despejado sobre la línea por Aubrey Modiba. En la continuidad de esa jugada, Tajon Buchanan quedó frente al arco, aunque el arquero sudafricano respondió para mantener el cero.

 

 

En el complemento, Canadá continuó con la búsqueda y encontró espacios, pero la defensa de Sudáfrica logró sostener el resultado durante buena parte de la segunda mitad. La definición recién llegó en los minutos finales, con Eustáquio como protagonista de la acción decisiva.

 

El próximo rival en octavos

 

Con la clasificación asegurada, Canadá enfrentará el sábado 4 de julio al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos. Ese cruce definirá al rival del seleccionado norteamericano en los octavos de final.

 

 

Sudáfrica se despidió del certamen luego de competir en un partido parejo, en el que sostuvo el empate durante gran parte del desarrollo. Sin embargo, el gol de Eustáquio sobre el cierre inclinó definitivamente la serie.

 

El equipo canadiense buscará ahora prolongar su recorrido en el Mundial, después de haber alcanzado por primera vez los octavos de final de la competencia.

Temas:

Mundial 2026 Canadá Sudáfrica
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