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Deportes Mundial 2026

“Vamos a ver cómo me recupero”: Marcos Senesi contó cómo quedó tras el golpe recibido ante Jordania

El defensor entrerriano tuvo su primera participación en la Copa del Mundo durante el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania. Una infracción dentro del área rival derivó en el penal que convirtió Lautaro Martínez y dejó al central con un golpe en la boca.

28 de Junio de 2026
Marcos Senesi.
Marcos Senesi.

El defensor entrerriano tuvo su primera participación en la Copa del Mundo durante el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania. Una infracción dentro del área rival derivó en el penal que convirtió Lautaro Martínez y dejó al central con un golpe en la boca.

El entrerriano Marcos Senesi tuvo su estreno en el Mundial 2026 durante la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos. El defensor central completó su primera presentación en la competencia y fue protagonista de una de las jugadas determinantes del encuentro.

 

La acción ocurrió dentro del área rival, cuando Marcos Senesi recibió un golpe que terminó con la sanción de un penal para el seleccionado argentino. Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución y convirtió el segundo tanto de la noche para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

 

 

Luego del partido, el futbolista habló con Dsports y expresó su satisfacción por haber cumplido el objetivo de debutar en una Copa del Mundo. Además, se refirió a la recuperación física que deberá seguir en los próximos días, después del impacto recibido durante el encuentro.

 

Sus sensaciones después del debut

 

“La verdad que muy contento con mi debut, con cómo hizo el equipo en esta fase de grupo y poder haber terminado lo más arriba posible”, señaló Marcos Senesi tras el triunfo ante Jordania.

 

El defensor valoró el rendimiento del seleccionado en la primera etapa del certamen y la posición alcanzada en la zona. Su estreno se produjo en un partido en el que Argentina logró sostener el resultado y cerrar la fase de grupos con una victoria.

 

Consultado específicamente por el golpe que sufrió en la boca, el central llevó tranquilidad. “La boca está bien, vamos a ver cómo me recupero en estos días”, afirmó, sin precisar si deberá realizarse estudios o algún tratamiento adicional luego de la jugada que derivó en el penal.

 

Argentina cerró la fase de grupos

 

La victoria ante Jordania le permitió a la Selección Argentina finalizar su participación en la primera instancia del Mundial y quedar a la espera de su próximo compromiso en la fase eliminatoria. El cuerpo técnico utilizó el encuentro para dar minutos a algunos futbolistas que no habían tenido tanta participación en los partidos anteriores.

 

 

En ese contexto, Marcos Senesi sumó una alternativa más para la defensa argentina de cara a la continuidad del torneo. El marcador central cumplió con su estreno mundialista y formó parte de una jornada que dejó a la Albiceleste con el objetivo cumplido en la etapa inicial.

 

“Estoy muy feliz de cumplir este sueño de jugar un Mundial con la Selección Argentina”, expresó el entrerriano. Ahora deberá continuar con la recuperación del golpe sufrido ante Jordania, mientras el plantel se prepara para afrontar el próximo cruce del certamen.

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Selección Argentina Marcos Senesi Mundial 2026
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