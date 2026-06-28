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Mundial 2026: así quedaron los cruces y el calendario de los 16avos de final

La Copa del Mundo estrena por primera vez la ronda de 16avos de final tras la ampliación a 48 selecciones. Argentina ya conoce a su rival y el día en que buscará avanzar a los octavos de final.

28 de Junio de 2026
Se conocieron todos los cruces del Mundial.
Se conocieron todos los cruces del Mundial. Foto: France 24.

La Copa del Mundo estrena por primera vez la ronda de 16avos de final tras la ampliación a 48 selecciones. Argentina ya conoce a su rival y el día en que buscará avanzar a los octavos de final.

Los 16avos de final del Mundial 2026 marcarán un hecho histórico en la Copa del Mundo. Por primera vez, el certamen organizado por la FIFA contará con una ronda de 32 equipos como consecuencia de la ampliación de participantes de 32 a 48 selecciones.

 

 

El nuevo formato establece que avanzan a esta instancia los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. A partir de allí comenzará la fase de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio.

 

Argentina ya conoce a su rival

 

La Selección argentina, que terminó primera del Grupo J con puntaje ideal, enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19, en el Miami Stadium, en busca de un lugar en los octavos de final, informó TyC Sports.

 

Argentina ya tiene rival. Foto: La Naci&oacute;n.
Argentina ya tiene rival. Foto: La Nación.

 

El resto de los cruces confirmados son:

 

Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00.

Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00.

Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30.

Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00.

Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14.00.

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18.00.

México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

El resto de las llaves

 

La programación continuará con los siguientes encuentros:

Inglaterra vs. RD Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00.

Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00.

Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00.

España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00.

Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00.

Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00.

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00.

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00.

Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30.

 

Temas:

Mundial 16avos de final
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