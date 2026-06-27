Con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina derrota 2-0 a Jordania en el cierre de la fase de grupos

Desde las 23:00 horas, la Selección Argentina buscará coronar la fase de grupos con puntaje ideal frente a Jordania. Seguí las incidencias del partido.
Argentina juega en Dallas su último partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Frente a Jordania, tratará de cerrar con puntaje ideal antes de enfrentar a Cabo Verde en los 16avos.
En el primer encuentro, Argentina superó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. En el segundo partido, un doblete del capitán le dio el triunfo 2-0 a Austria.
Las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: el ganador conserva la ventaja sin sobresaltos
El equipo de Lionel Scaloni domina el duelo con y sin la pelota.
30 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Tras una falta al entrerriano Marcos Senesi, el árbitro cobró penal tras revisar en el VAR y Lautaro Martínez cambió por gol.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro Martínez de penal pone el segundo de la noche 📺 Jordania 0-2 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/SsoBlxPuaY— telefe (@telefe) June 28, 2026
21 minutos: la nueva función de Exequiel Palacios
El volante central fue retrasado por Scaloni a la defensa y ocupa el lateral derecho. El entrenador decidió preservar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en este encuentro después de asegurar el primer lugar de la zona.
18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Giovani Lo Celso ejecutó de manera perfecta el tiro libre y convirtió el primer gol de Argentina.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de tiro libre de Lo Celso para abrir el marcador 📺 Jordania 0-1 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/w8QZYLcoCm— telefe (@telefe) June 28, 2026
12 minutos: Otamendi avisó en la Albiceleste
El zaguero central anticipó a todos en el primer palo y ejecutó un cabezazo desviado a la salida de un córner realizado por Lo Celso.
6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.
Lo Celso había marcado el primero pero queda anulado por fuera de juego ❌ 📺 Jordania 0-0 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/KF0SYdOiwd— telefe (@telefe) June 28, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami.