Torneo Apertura de hockey sobre patines femenino: Unión Árabe fue sede de una nueva fecha

El Club Unión Árabe fue escenario de una nueva jornada del Torneo Apertura de hockey sobre patines femenino, donde se disputaron partidos correspondientes a la fase regular y se definieron posiciones de cara a los cruces.

Una de las jugadoras del equipo Mix de Unión Árabe contó que acababan de obtener una victoria frente a Rowing. "Nosotros recién somos Mix, terminamos de jugar, competimos contra Robin, somos Unión Árabe y salimos 3 a 1, ganamos. Mañana jugamos de vuelta contra Recreativo. A las 14 horas empiezan los cruces".

Sobre el formato del torneo explicó: "Después de mañana comienzan los cruces. El primero, el que quede primero con el cuarto y el segundo con el tercero".

También recordó que el campeonato comenzó en la segunda semana de abril. "Este es el Torneo Apertura, después viene el Clausura que termina a fin de año".

Invitan a nuevas jugadoras

Geraldín, integrante de la categoría Inicial, destacó que el club ofrece un espacio pensado para mujeres mayores de 18 años que quieran comenzar desde cero.

"Yo soy de la categoría inicial. Es una categoría muy reciente. Estoy hace tres años jugando acá. Es para chicas mayores de 18 años que quieran arrancar a patinar de cero".

También invitó a quienes deseen conocer la disciplina. "Los esperamos. Es un deporte muy lindo, se enseña absolutamente todo de cero".

La jugadora explicó que los entrenamientos de la categoría inicial se realizan los martes y jueves de 18 a 19.30, mientras que el equipo Mix practica de 19.30 a 21.15.

Consultadas sobre el costo para practicar la actividad, aseguraron que se trata de una propuesta accesible.

Durante la jornada también se destacó el acompañamiento de familiares y simpatizantes, reflejando el clima de camaradería que caracteriza al hockey sobre patines en Unión Árabe.