Turismo Carretera: Paraná recibirá el cierre de la etapa regular y ya venden las entradas

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos servirá para terminar la Etapa Regular y conocer a los 12 pilotos que pelearán por el título. Los Tickets ya se encuentran a la venta en la plataforma Ticket Motor.
El Turismo Carretera confirmó los escenarios de la Copa de Oro que tendrán este año, mientras que se confirmó que el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos servirá para terminar la Etapa Regular y conocer a los 12 pilotos que pelearán por el título.
Como es una costumbre el trazado entrerriano servirá para la definición, por lo que está previsto que el 22 y 23 de agosto el TC pise el trazado de la costa del Paraná. Al mismo tiempo se conoció los cinco trazados que servirán para definir el título.
La gran novedad es el regreso de Rosario al calendario, en reemplazo de Toay, un auténtico clásico moderno. De esta manera, no se repetirían los escenarios que se venían manteniendo desde la temporada 2024.
El cierre de la etapa regular del Turismo Carretera se realizará el 23 de agosto en el autódromo entrerriano de la ciudad de Paraná. Para dicho evento, la organización ya puso a la venta las entradas y se pueden adquirir en la plataforma Ticket Motor.
Así será la Copa de Oro de Turismo Carretera
Al igual que en las últimas cuatro temporadas, San Luis abrirá el minitorneo, en lo que será la 11ª fecha del torneo a disputarse el 12 y 13 de septiembre. Mientras que el Gran Premio Coronación sería nuevamente en La Plata el 6 de diciembre.
San Nicolás, que ciertos rumores la habían puesto en duda, está confirmada como el segundo capítulo el 4 de octubre.
Y Rosario, por lo pronto, irá en el casillero que era para Toay el 25 de octubre. Si bien habrá dos carreras a 70 kilómetros en el mismo mes, los organizadores no tuvieron inconveniente de que esto suceda.
En tanto que Río Cuarto ya había sido confirmado para tener nuevamente Turismo Carretera el 15 de noviembre. De esta manera quedó definido el itinerario de la Copa de Oro 2026.
Ya venden las entradas para la cita en Paraná
Promociones
Para todos los fanáticos que quieran aprovechar, la venta de entradas viene con muchas promociones que benefician a la familia y al grupo de amigos .
Válido para el fin de semana
Toda persona que compra un Ticket para ver una fecha de Turismo Carretera debe saber que el mismo es válido para viernes, sábado y domingo.
Entradas generales
- General (Hombres) $ 40.000
- General (Damas) $ 20.000
- General con tribuna (Hombres) $ 65.000
- General con tribuna (Damas) $ 45.000
- Preferencial con Tribuna, $ 120.000
Packs especiales
Pack Familia (4 x 1)
General (Hombres) $ 40.000
General (Damas) $ 10.000
2 menores gratis
Total $ 50.000
Pack Amigos (4 x 3)
Incluye 3 entradas generales a $ 40.000 cada una y una entrada gratis .
Total: $ 120.000
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