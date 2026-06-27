Inauguraron la tercera edición de la Liga Argentina de Natación Paralímpica

REDACCIÓN ELONCE
La competencia se puso en marcha en el Paraná Rowing Club con la participación de 165 deportistas de 17 provincias. Desde el Comité Paralímpico Argentino destacaron el crecimiento federal del certamen y el impulso a la inclusión a través del deporte.
La tercera edición de la Liga Argentina de Natación Paralímpica quedó oficialmente inaugurada este sábado en el Paraná Rowing Club, que recibió a 165 deportistas de 17 provincias del país para una nueva fecha del circuito nacional organizado por el Comité Paralímpico Argentino.
Autoridades provinciales, dirigentes deportivos y representantes de distintas instituciones participaron del acto de apertura, en el que destacaron el crecimiento que experimentó la competencia y el compromiso por fortalecer el deporte adaptado en todo el país.
Paraná volvió a ser sede del circuito nacional
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, celebró que la provincia haya sido elegida nuevamente para recibir una etapa de la Liga. "Es una alegría enorme tener por segunda vez esta actividad en Entre Ríos junto con el Comité Paralímpico Argentino. Nos volvieron a elegir después de la primera edición del año pasado y hoy contamos con cerca de 200 chicos y el mejor nivel de natación adaptada del país", expresó.
Además, destacó el trabajo conjunto realizado para la organización del evento. "Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente y de acompañar este tipo de competencias", afirmó.
Participan deportistas de 17 provincias
Desde el Comité Paralímpico Argentino señalaron que esta es la segunda fecha del calendario anual, luego del inicio en Rosario, y que todavía restan cinco etapas más. "Hoy contamos con la presencia de 165 deportistas de 17 provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Compiten atletas de las categorías funcionales S1 a S14, además de deportistas sordos y con síndrome de Down", detallaron.
Asimismo, remarcaron que el crecimiento de la Liga refleja el objetivo de consolidar un desarrollo verdaderamente federal del deporte paralímpico argentino.
El deporte como herramienta de inclusión
Desde el Paraná Rowing Club manifestaron el orgullo de recibir a deportistas de todo el país. "Es un verdadero orgullo recibir a atletas paralímpicos de todos los rincones de nuestra patria. Ver el esfuerzo que realizan nos motiva a todos a ser mejores y nos llena de satisfacción abrirles las puertas del club", expresaron.
En la misma línea, representantes de las áreas vinculadas al deporte adaptado remarcaron que este tipo de encuentros promueven la inclusión y permiten poner el foco en las capacidades de cada deportista.
"Estamos convencidos de que hay que trabajar por la inclusión y resaltar siempre las capacidades de las personas. Eventos como este demuestran que todos pueden practicar deporte y desarrollarse en igualdad de oportunidades", señalaron.
También destacaron el compromiso de las familias que acompañan a los atletas desde distintos puntos del país y realizan un gran esfuerzo para estar presentes en cada competencia.
La actividad continuará durante toda la jornada con pruebas en distintas categorías, consolidando a Paraná como una de las principales sedes del calendario nacional de la natación paralímpica.