Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026: perdió con España y se despidió en la fase de grupos

La Celeste cayó 1-0 en Guadalajara por un error de Fernando Muslera y terminó tercera en el Grupo H. España avanzó como líder, mientras que el equipo de Marcelo Bielsa quedó eliminado antes de los 16avos de final.
La selección de Uruguay sufrió una de las mayores decepciones del Mundial 2026 al quedar eliminada en la fase de grupos tras perder 1-0 frente a España en el estadio Akron de Guadalajara.
El único gol del encuentro llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Álex Baena sacó un remate desde el borde del área que parecía sencillo de controlar, pero una floja respuesta de Fernando Muslera permitió que el balón terminara en el fondo de la red.
Un error que cambió el partido
Hasta ese momento, el encuentro había sido equilibrado. España dominó la posesión durante los primeros minutos, pero Uruguay logró emparejar el desarrollo gracias a la presión ejercida por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Agustín Canobbio.
La Celeste incluso generó algunas aproximaciones con Darwin Núñez y Bentancur, aunque no logró concretarlas. Sin embargo, el error de Muslera terminó inclinando el resultado a favor del conjunto español.
Bielsa sorprendió con dos cambios fuertes
En el entretiempo, Marcelo Bielsa tomó una decisión que llamó la atención: reemplazó a Fernando Muslera por Sergio Rochet en el arco.
Más adelante también decidió sacar a Federico Valverde, uno de los referentes del equipo, en una modificación que reflejó el complejo momento que atravesaba Uruguay.
Pese a los intentos del complemento, el equipo sudamericano no encontró los caminos para vulnerar la defensa liderada por Unai Simón y terminó consumando la eliminación.
España avanzó como líder
Con este triunfo, España finalizó en el primer puesto del Grupo H y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026.
Aunque consiguió el objetivo, el conjunto europeo dejó algunas dudas en su funcionamiento y estuvo lejos del nivel arrollador que muchos le atribuían antes del inicio del torneo.
La eliminación representa un fuerte revés para el ciclo de Marcelo Bielsa, ya que Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo en la primera fase, por detrás de España y también superado en la tabla por selecciones como Cabo Verde y Arabia Saudita.