Buscan a una adolescente de 16 años en Gualeguaychú: salió hacia la escuela y no regresó

La ciudad de Gualeguaychú se encuentra en alerta por la búsqueda de Zaira Morales, una adolescente de 16 años que desapareció este viernes luego de salir de su casa con destino a la escuela, aunque nunca llegó al establecimiento educativo.

Según informaron sus familiares, la joven salió de su vivienda alrededor de las 11 de la mañana para asistir a clases en la Escuela Secundaria Gualeyán, ubicada sobre calle Sobral al Oeste.

Al no regresar en el horario habitual de salida, su madre comenzó a buscarla entre amigas y personas cercanas. Al no obtener información sobre su paradero, radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría Novena, jurisdicción donde reside la familia.

Al momento de su desaparición, Zaira Morales vestía un pantalón marrón y campera negra. La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene el cabello largo y lacio.

Piden colaboración de la comunidad

La familia también difundió la búsqueda a través de las redes sociales y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato con la Policía o al teléfono 3446-608649.

Mientras continúa la investigación, las autoridades y los familiares mantienen activa la búsqueda para lograr localizar a la joven lo antes posible.