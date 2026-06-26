Secuestraron más de 100 dosis de cocaína y detuvieron a un hombre en Concordia

Un hombre de 45 años fue detenido durante un operativo de saturación realizado en la madrugada de este viernes en la ciudad de Concordia, luego de intentar escapar de la Policía y descartar un envoltorio que contenía 120 dosis de cocaína. En el mismo despliegue, los efectivos también recuperaron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por robo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial en distintos sectores correspondientes a la jurisdicción de Comisaría Cuarta, como parte de los controles preventivos que se realizan en la vía pública en diferentes horarios y modalidades.

Según se informó, los efectivos intentaron identificar a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera por inmediaciones de las calles Federación y Córdoba. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga e ingresó al predio de un aserradero.

Tras una breve persecución, fue interceptado y demorado. Durante el recorrido, descartó un envoltorio de nylon que contenía una media de color negro con varios envoltorios en su interior.

Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de rigor, que confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína. En total, la Policía incautó 120 dosis de estupefacientes.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, el sospechoso quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro

En el marco del mismo operativo, efectivos policiales controlaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc en inmediaciones de las calles Feliciano y Vélez Sarsfield.

Al verificar la numeración del rodado, constataron que registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada en Comisaría Octava el 29 de diciembre de 2025.

Debido a que el conductor era menor de edad, fue entregado a sus progenitores por disposición de la autoridad competente. En tanto, la motocicleta quedó formalmente secuestrada, también con intervención de la fiscal Rivoira.