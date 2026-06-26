Hallaron en Paraná valiosos aperos criollos robados a un tradicionalista de Pueblo Brugo

REDACCIÓN ELONCE
Hallaron la totalidad de aperos, cuchillos y accesorios tradicionales robados en una vivienda rural de Pueblo Brugo, supo Elonce. Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Paraná, donde además secuestraron cartuchería. Dos personas quedaron supeditadas a la causa.
Recuperaron aperos criollos robados en Pueblo Brugo tras una investigación policial que derivó en dos allanamientos realizados en Paraná. Durante los procedimientos fueron secuestrados cuchillos tradicionales, accesorios gauchos y municiones, mientras que un matrimonio quedó supeditado a la causa.
El robo ocurrió el pasado domingo 21, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre Ruta Provincial 8, en la zona rural de Pueblo Brugo, tras violentar una puerta. Del inmueble sustrajeron una valija que contenía aperos criollos, estribos, cuchillos y facones tradicionales y otros elementos de gran valor económico y sentimental para su propietario.
Los aperos están compuestos por emprendados, estriberas, cabezadas, riendas, bozales y rebenques; son utilizados para el desfile de caballos en agrupaciones tradicionalistas.
El jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes, explicó a Elonce que la víctima "es una persona tradicionalista" y que los objetos sustraídos "son elementos únicos, muy difíciles de vender porque algunos ya no se confeccionan y otros fueron hechos especialmente para la persona que los tiene".
La investigación comenzó en las redes sociales
Tras la denuncia, los investigadores iniciaron un relevamiento en plataformas digitales, teniendo en cuenta que este tipo de artículos suele comercializarse en circuitos muy específicos.
"Se realizó un estudio por las redes sociales porque estos elementos no los compra cualquiera. Casi siempre son personas que venden antigüedades y, con la colaboración de la División Cibercrimen, logramos rastrear una publicación donde se ofrecían algunos de los elementos robados", relató Reyes a Elonce.
A partir de esa pista, los investigadores identificaron a un sospechoso y establecieron dos domicilios vinculados a la misma persona, lo que permitió solicitar las órdenes judiciales.
Allanamientos en Paraná
Los procedimientos se concretaron en una vivienda ubicada al final de Gobernador Manuel Crespo, en la zona de La Toma Vieja de Paraná, y en otra del barrio Illia de Estación Parera.
"Los allanamientos fueron fructíferos porque recuperamos la totalidad de lo que le habían sustraído al hombre", destacó el jefe policial.
Durante los operativos fueron secuestrados seis cuchillos tradicionales, 21 pilchas gauchas, además de 57 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 12, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
En ambos domicilios fueron identificados un hombre y una mujer, quienes quedaron supeditados a la investigación.
El origen de los elementos será materia de investigación
Consultado sobre la participación de los moradores en el robo, Reyes aclaró a Elonce que la investigación continúa. "No podemos afirmar que hayan sido los autores del hecho delictivo porque en el lugar del robo no quedaron rastros que permitan vincularlos directamente. Lo que sí ocurrió es que no pudieron explicar cómo llegaron esos elementos a su poder", señaló.
El funcionario agregó que será la Justicia la que deberá avanzar con las declaraciones correspondientes. "Será la Fiscalía la que les tome declaración para que expliquen cómo obtuvieron estos elementos", indicó.
Respecto de antecedentes penales, sostuvo que no podía confirmar esa situación, aunque recordó que en oportunidades anteriores ya se habían realizado allanamientos en esos domicilios por otras investigaciones.
El valor sentimental, lo más importante
Reyes contó que el damnificado se mostró profundamente agradecido tras conocer el resultado de los procedimientos. "El hombre nos dijo que lo monetario no era lo importante, sino el valor sentimental que es incalculable. Esas cosas no las recuperaba más y había elementos hechos exclusivamente para él, para poder desfilar con sus caballos", relató.
Con el recupero de la totalidad de los objetos sustraídos, la Policía consideró esclarecido el hecho en la faz investigativa, mientras la causa continuará su curso en sede judicial para determinar las responsabilidades de los involucrados.