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Murió un joven argentino que había protagonizado accidente en ruta uruguaya en mayo

Isaías Brescia, de 31 años y oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, falleció tras permanecer en terapia intensiva luego de un choque en la Ruta 3, a la altura de Young, en mayo. Otro hombre continúa internado en el hospital de Concepción del Uruguay.

25 de Junio de 2026
Ariel Díaz e Isaías Brescia, los dos jóvenes accidentados en mayo
Ariel Díaz e Isaías Brescia, los dos jóvenes accidentados en mayo Foto: Elfarocolonense | El Telégrafo

Isaías Brescia, de 31 años y oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, falleció tras permanecer en terapia intensiva luego de un choque en la Ruta 3, a la altura de Young, en mayo. Otro hombre continúa internado en el hospital de Concepción del Uruguay.

A casi un mes del grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 3, en el departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay, se confirmó el fallecimiento de uno de los dos argentinos que habían resultado gravemente heridos en el choque.

 

La víctima fue identificada como Isaías Brescia, de 31 años y oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, quien permanecía internado desde el 26 de mayo tras el accidente registrado en el kilómetro 292 de la Ruta 3, al sur de la ciudad de Young, publicó El Telégrafo.

Foto: El Pa&iacute;s
Foto: El País

Cómo ocurrió el accidente

 

Según la información recabada tras el hecho, Brescia viajaba junto a otro hombre de 34 años en una camioneta Volkswagen Amarok, matrícula MUK 525, que salía de un establecimiento rural e intentaba incorporarse a la ruta cuando fue embestida por un camión de la empresa Transpablo, que circulaba en dirección norte, informó El Telégrafo.

 

Como consecuencia de la violencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños materiales y sus ocupantes quedaron con lesiones de extrema gravedad.

 

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados inicialmente a centros de salud de la ciudad de Young. Posteriormente, debido a la complejidad de su estado, Brescia fue derivado al Hospital Dubarry, en Buenos Aires, donde permaneció internado durante varias semanas. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el joven falleció el pasado sábado.

Foto: El Pa&iacute;s
Foto: El País

El sobreviviente permanece internado en Concepción del Uruguay

 

En tanto, el otro ocupante de la camioneta continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, donde permanece bajo atención médica.

 

El siniestro movilizó en su momento a efectivos del Destacamento Paysandú de Policía Caminera, Policía Científica y personal policial de la zona, quienes trabajaron en las pericias para determinar las circunstancias del choque.

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