Un adolescente disparó contra policías durante una persecución en La Paz

REDACCIÓN ELONCE
El menor, de 16 años, intentó escapar cuando iba a ser identificado por personal de Investigaciones y efectuó varios disparos contra los efectivos. Fue reducido tras una persecución de varias cuadras y se le secuestró un revólver calibre 22. La Fiscalía ordenó su entrega a los progenitores.
Un adolescente disparó contra policías en La Paz durante un procedimiento de identificación realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. El hecho ocurrió este jueves por la mañana y culminó con el secuestro de un revólver calibre 22 y la intervención de la Fiscalía, que dispuso la entrega del menor a sus padres una vez cumplidas las actuaciones de rigor.
Según informó la Policía, efectivos que realizaban recorridas preventivas intentaron identificar a un joven que se encontraba en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el adolescente emprendió la fuga a pie y, durante la persecución, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra los uniformados.
La persecución finalizó en inmediaciones de calle Los Pinos, donde el menor fue interceptado y reducido. En su poder los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 largo, cuyas municiones se encontraban totalmente percutidas.
La persecución pasó frente a una escuela
El jefe de la Departamental La Paz, Carlos Schmuk, explicó a Elonce que el procedimiento comenzó cuando personal de Investigaciones observó al adolescente en la zona de calle Los Pinos, entre Fernando Torres y Vilches.
"Al momento de querer identificarlo, esta persona se da cuenta que era personal policial y comienza una huida. En esa fuga extrae un arma de fuego de entre sus prendas y efectúa varios disparos al personal policial que iba en persecución", relató.
El funcionario aclaró que el intercambio no ocurrió frente al establecimiento educativo ubicado en el lugar. "Es válido aclarar que esto no ocurrió frente a la escuela. La persecución sí pasó por ese sector, pero allí no se registraron detonaciones", precisó.
Tras recorrer entre cinco y seis cuadras, los efectivos lograron reducir al adolescente. "Se procedió al secuestro de un revólver calibre 22 que tenía todas las municiones percutidas. Gracias a Dios no hubo funcionarios policiales ni civiles lesionados", destacó Schmuk.
Como consecuencia del ataque, únicamente se registró un impacto sobre el capó del vehículo utilizado por el personal de Investigaciones.
El menor quedó nuevamente en libertad
El hecho ocurrió entre las 10.30 y las 11 de la mañana, en un horario de importante circulación de personas debido a la cercanía de un establecimiento educativo.
Schmuk confirmó que el adolescente tiene 16 años y que tanto él como integrantes de su grupo familiar ya se encuentran vinculados a distintas causas por abuso de armas de fuego.
"Él y el grupo familiar están relacionados con distintos hechos de abuso de arma. Se realizaron allanamientos y otras medidas judiciales en oportunidades anteriores", sostuvo.
No obstante, explicó que, por disposición de la Fiscalía, el menor recuperó la libertad una vez finalizadas las diligencias judiciales. "Inmediatamente, por disposición de la Fiscalía, fue entregado a sus progenitores. Se corroboraron sus datos filiatorios, se realizaron los exámenes correspondientes y luego fue restituido a su familia", indicó.
El jefe policial agregó que el adolescente figura mencionado en diversas denuncias vinculadas a conflictos con otros grupos de personas de la ciudad.