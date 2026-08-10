Aumento para las Becas Manuel Belgrano: quiénes pueden anotarse y cuánto paga

La iniciativa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer su continuidad académica. Quiénes pueden anotarse y cuánto paga la beca. Las carreras que son compatibles con el pago.
El Gobierno nacional anunció un nuevo aumento para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La medida forma parte del entendimiento alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes y oficializada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
El programa mantiene un cupo de hasta 36.000 becas y está dirigido a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país, como energía, tecnología, logística y ciencias aplicadas.
El nuevo aumento para las Becas Manuel Belgrano
El Gobierno acordó aplicar un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, el programa del Ministerio de Capital Humano destinado a estudiantes universitarios. La medida se hizo oficial en junio mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Las Becas Manuel Belgrano tenían un monto mensual de $81.685, valor que se encontraba congelado desde hace dos años. Con el nuevo ajuste, el beneficio pasó a ser de $122.527,50 mensuales.
La iniciativa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer su continuidad académica.
El incremento fue incluido dentro de un acuerdo más amplio que busca descomprimir el conflicto universitario y avanzar en el cumplimiento parcial de los reclamos impulsados por las universidades nacionales.
¿Quiénes pueden anotarse y cuánto paga la beca en 2026?
El perfil de los beneficiarios se mantiene en línea con convocatorias anteriores, aunque las Bases y Condiciones actualizan y precisan los criterios para esta edición.
El programa está dirigido a:
- Estudiantes argentinos nativos o naturalizados.
- Jóvenes de entre 17 y 30 años (con excepciones para casos priorizados).
- Alumnos regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.
- Personas cuyos ingresos familiares no superen seis salarios mínimos.
También se contemplan grupos priorizados, como personas con discapacidad o quienes integran hogares monoparentales, que pueden tener condiciones diferenciales en la evaluación.
Las carreras que son compatibles con el pago
La Resolución 159/2026 también ratifica que el programa contará con un cupo máximo de 36.000 becas para todo el país.
Además, se actualizó la lista de carreras e instituciones alcanzadas, incorporando modificaciones en función de la oferta académica vigente. El programa prioriza especialmente áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico.
Entre las principales áreas incluidas se destacan:
- Energía e hidrocarburos
- Minería y geociencias
- Logística e infraestructura
- Tecnologías de la información
- Agroindustria y biotecnología
- Ciencias exactas y naturales
- Profesorados en áreas estratégicas