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Policiales Falsa denuncia

Denunció un robo a mano armada en Concordia, pero admitió que lo inventó para justificar una deuda

La mujer había asegurado que dos hombres armados le robaron dinero, un celular y documentación en la vía pública. Tras revisar cámaras de seguridad y no hallar registros del hecho, reconoció que necesitaba la constancia para presentarla ante la Cooperativa Eléctrica.

25 de Junio de 2026
Comisaría cuarta de Concordia.
Comisaría cuarta de Concordia.

La mujer había asegurado que dos hombres armados le robaron dinero, un celular y documentación en la vía pública. Tras revisar cámaras de seguridad y no hallar registros del hecho, reconoció que necesitaba la constancia para presentarla ante la Cooperativa Eléctrica.

Una mujer de Concordia denunció haber sido víctima de un asalto en la vía pública, pero luego admitió ante la Policía que el hecho nunca había ocurrido. Según la información oficial, la denuncia habría sido realizada con el objetivo de obtener una constancia para presentar ante la Cooperativa Eléctrica y justificar una deuda del servicio.

 

La presentación fue radicada en la Comisaría Cuarta. La denunciante había manifestado que fue interceptada en inmediaciones de Doctor Sauré e Ituzaingó por dos hombres que se movilizaban en una moto de 110 cilindradas.

 

 

De acuerdo con su primer relato, uno de los supuestos asaltantes descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y le sustrajo una mochila. En ella, dijo, llevaba dinero en efectivo, un celular, documentación personal y otros objetos.

 

El relevamiento de cámaras no confirmó el asalto

 

A partir de la denuncia, la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal inició tareas para identificar a los presuntos autores. Los efectivos realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona señalada por la mujer.

 

Sin embargo, las imágenes analizadas no permitieron constatar la secuencia denunciada. Por ese motivo, los investigadores volvieron a solicitar precisiones sobre el lugar y el horario en que habría ocurrido el supuesto robo.

 

 

Fue entonces cuando la mujer reconoció que el episodio no había sucedido. Según indicó, necesitaba una copia de la denuncia para presentarla ante la Cooperativa Eléctrica.

 

La mujer admitió que el hecho no existió

 

La situación quedó asentada luego de que la denunciante reconociera que había inventado el asalto. La información fue confirmada por personal de la Comisaría Cuarta de Concordia.

 

 

Hasta el momento, no se informaron medidas judiciales posteriores vinculadas con la falsa denuncia. El caso se conoció luego de que las tareas de investigación no encontraran registros que respaldaran el episodio relatado inicialmente.

Temas:

falsa denuncia Concordia deuda boleta de la luz
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