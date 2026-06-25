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Dos colectivos chocaron en una rotonda en Concordia: uno de los vehículos había tenido una falla mecánica

El siniestro ocurrió este jueves por la noche cuando un colectivo impactó contra otra unidad que se encontraba detenida sobre la banquina por un desperfecto mecánico. No hubo lesionados.

25 de Junio de 2026
Una de las unidades colisionó a la otra por detrás
Una de las unidades colisionó a la otra por detrás Foto: Jefatura Departamental Concordia

El siniestro ocurrió este jueves por la noche cuando un colectivo impactó contra otra unidad que se encontraba detenida sobre la banquina por un desperfecto mecánico. No hubo lesionados.

Un accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 20:30 en la rotonda que une la Ruta Nacional 14 con la Ruta Provincial 4, en la ciudad de Concordia.

Según informó la Policía, efectivos de Comisaría Séptima acudieron al lugar tras ser alertados sobre la colisión entre dos colectivos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Por causas que aún se tratan de establecer, un colectivo Mercedes Benz modelo OF-1418, conducido por un hombre, circulaba por el retorno en dirección a la Ruta Provincial 4 cuando impactó con su parte frontal la parte trasera de otra unidad.

El segundo vehículo, un Mercedes Benz modelo OF-1417, se encontraba estacionado sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico al momento del choque y era conducido por otro hombre.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Las autoridades trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro. Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas como consecuencia del impacto.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Temas:

Choque de colectivos Concordia ruta 14
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