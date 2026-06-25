Hombre fue detenido tras subir al despacho del intendente Daniel Rossi y amenazar al personal municipal

Un hombre de 26 años fue detenido este jueves en Santa Elena luego de protagonizar un incidente en el edificio de la Municipalidad, donde habría amenazado al personal e ingresado sin autorización al despacho del intendente Domingo Daniel Rossi. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría local, tras un llamado que alertó sobre la situación.

Según fuentes policiales, el joven se dirigió directamente al tercer piso, donde se encuentra la Intendencia. La secretaria del presidente municipal lo habría atendido y derivado al área de asistencia social.

Insatisfecho con la respuesta, el hombre evadió los controles y volvió a subir para hablar con el jefe comunal.

De acuerdo con la información policial, el individuo se encontraba alterado y profirió amenazas tanto contra empleados municipales como contra bienes del edificio comunal, lo que generó momentos de tensión dentro de las instalaciones.

Intervención policial y detención

Ante el episodio, personal de la Comisaría de Santa Elena acudió al lugar para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.

Tras la intervención policial y la comunicación con la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del involucrado por el supuesto delito de amenazas en flagrancia.

No se pudo confirmar aún si Rossi estaba presente en el edificio municipal cuando ocurrieron los incidentes.

La causa quedó en manos de la Justicia

El hombre quedó detenido a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras avanza la investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.