Condenaron a 13 años de prisión a un hombre por abuso sexual en Gualeguaychú

REDACCIÓN ELONCE
El Tribunal de Juicio y Apelaciones dictó la pena luego del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. El proceso se desarrolló a puertas cerradas para preservar a la víctima.
La condena por abuso sexual en Gualeguaychú quedó firme este miércoles, cuando el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Tobías Podestá, impuso una pena de 13 años de prisión a M.J.M. por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
La sentencia fue dictada durante la audiencia de cesura, luego del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de junio, tras cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.
Además de la pena de prisión, el magistrado dispuso las accesorias legales correspondientes al delito por el que fue hallado responsable el acusado.
El juicio se realizó a puertas cerradas
Durante el proceso, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi.
Debido a que la causa estuvo vinculada con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el objetivo de resguardar la intimidad de la víctima y de las demás personas involucradas en el proceso judicial.