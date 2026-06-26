Huía armado por un descampado, fue detectado por un dron policial y terminó detenido

Un hombre de 35 años fue aprehendido este viernes en Concordia por portación ilegal de arma de fuego, luego de ser detectado mediante un dron policial mientras intentaba escapar de un operativo de prevención peatonal.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Sargento Cabral y 2 de Abril, donde el apoyo aéreo permitió observar que un hombre huía por un descampado. A partir de esa detección, los efectivos que participaban del operativo lograron alcanzarlo a pocos metros y reducirlo.

El dron permitió advertir la fuga

De acuerdo con la información policial, el dispositivo aéreo fue clave para detectar el desplazamiento del sospechoso y orientar a los uniformados durante la persecución.

Al interceptarlo, los efectivos comprobaron que llevaba un revólver marca Bagual, calibre .22 corto, con dos cartuchos.

El aprehendido fue identificado y quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego. El arma y las municiones fueron secuestradas durante el procedimiento.