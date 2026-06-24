Video: drone siguió a un prófugo y permitió su captura tras una persecución en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La captura de un prófugo en Paraná quedó registrada por las cámaras de un drone policial. El joven de 21 años tenía pedido de captura vigente y fue detenido luego de un operativo cerrojo y una persecución en la zona del arroyo.
La captura de un prófugo en Paraná se concretó este martes mediante un operativo policial que incluyó el uso de un drone para seguir en tiempo real los movimientos del sospechoso. El procedimiento permitió detener a un joven de 21 años que tenía un pedido de captura vigente y que era buscado por un grave hecho delictivo.
El operativo se desarrolló alrededor de las 11.30 en inmediaciones de calle Moreno y la zona del puente, donde personal de la Comisaría Octava y de la Jefatura Departamental Paraná desplegó un dispositivo de seguridad. Las imágenes registradas por el drone, mostraron la persecución que culminó con la aprehensión del hombre.
Según se informó, la investigación permitió localizar el lugar donde se ocultaba Franco Monserrat, de 21 años, quien permanecía evadiendo a la Justicia y era considerado una persona de alta peligrosidad.
Seguimiento aéreo y operativo cerrojo
Ante la vigencia del pedido de captura, los efectivos diagramaron un operativo cerrojo en el sector para evitar cualquier posibilidad de escape. A través de las imágenes aéreas, los uniformados detectaron el momento exacto en que el sospechoso advirtió la presencia policial e intentó huir a pie.
Desde el aire se siguió cada uno de sus movimientos mientras los móviles cerraban los posibles caminos de escape.
La persecución se extendió por varios minutos hasta que el joven fue cercado por los efectivos en la zona del arroyo, junto al Parque Berduc, donde finalmente quedó detenido.
Traslado a la Alcaidía
Del procedimiento participaron móviles de la Comisaría 8ª, personal del Grupo Especial Paraná (GEP), Operaciones, además de efectivos de Cuerpo y Guardia.
Fuentes policiales indicaron que sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente por una causa vinculada a un robo agravado por el uso de arma de fuego. Tras su aprehensión, el procedimiento fue comunicado al fiscal de turno.
Finalmente, la autoridad judicial dispuso la detención formal del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.