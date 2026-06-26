Camioneta perdió una rueda y volcó sobre el puente Victoria-Rosario

Se presume que la camioneta Ford Ranger registró el desprendimiento de una de sus ruedas, lo que hizo perder el control y volcar sobre la calzada. Hubo tránsito asistido tras el accidente de tránsito sobre el enlace vial.
Una camioneta volcó durante la mañana de este viernes en el enlace vial Rosario-Victoria, a la altura del kilómetro 52 de la ruta nacional 174. El conductor no sufrió lesiones de gravedad y el tránsito debió ser ordenado de manera preventiva durante 20 minutos en la zona.
Tras el vuelco, el utilitario quedó parcialmente atravesado sobre la doble línea amarilla, por lo que se implementó un operativo para señalizar el sector y ordenar la circulación mientras se trabajaba en el lugar.
El vehículo registró un desperfecto mecánico en el sistema de dirección, lo que habría provocado el desprendimiento de una de sus ruedas y la posterior pérdida de control.
Fuentes policiales confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.