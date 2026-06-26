 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Hubo demoras en el tránsito vehicular

Camioneta perdió una rueda y volcó sobre el puente Victoria-Rosario

Se presume que la camioneta Ford Ranger registró el desprendimiento de una de sus ruedas, lo que hizo perder el control y volcar sobre la calzada. Hubo tránsito asistido tras el accidente de tránsito sobre el enlace vial.

26 de Junio de 2026
Vuelco sobre puente Victoria-Rosario
Vuelco sobre puente Victoria-Rosario Foto: Policía de Entre Ríos

Se presume que la camioneta Ford Ranger registró el desprendimiento de una de sus ruedas, lo que hizo perder el control y volcar sobre la calzada. Hubo tránsito asistido tras el accidente de tránsito sobre el enlace vial.

Una camioneta volcó durante la mañana de este viernes en el enlace vial Rosario-Victoria, a la altura del kilómetro 52 de la ruta nacional 174. El conductor no sufrió lesiones de gravedad y el tránsito debió ser ordenado de manera preventiva durante 20 minutos en la zona.

Vuelco sobre puente Victoria-Rosario (foto Policía de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre puente Victoria-Rosario (foto Policía de Entre Ríos)

Tras el vuelco, el utilitario quedó parcialmente atravesado sobre la doble línea amarilla, por lo que se implementó un operativo para señalizar el sector y ordenar la circulación mientras se trabajaba en el lugar.

Vuelco sobre puente Victoria-Rosario
Vuelco sobre puente Victoria-Rosario

El vehículo registró un desperfecto mecánico en el sistema de dirección, lo que habría provocado el desprendimiento de una de sus ruedas y la posterior pérdida de control.

 

Fuentes policiales confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

 

Más información

Temas:

Puente Victoria-Rosario vuelco accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso