Prefectura rescató a una mujer que pedía auxilio en medio del río Uruguay

Prefectura rescató a una mujer que pedía auxilio en el río Uruguay y tenía dificultades para mantenerse a flote. Fue encontrada en el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, recibió asistencia médica y quedó internada para su evaluación.
Prefectura rescató a una mujer que pedía auxilio en el río Uruguay y presentaba dificultades para mantenerse a flote. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 186,6, en el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaban tareas de patrullaje preventivo, en el marco del operativo SENADE, cuando observaron a la mujer en medio del canal.
Ante la emergencia, los uniformados se dirigieron inmediatamente hacia el sector y activaron el protocolo de rescate. Tras extraerla del agua, lograron ponerla a resguardo a bordo de la embarcación.
Fue trasladada al hospital
Una vez en la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al hospital local para realizarle una evaluación más completa y brindarle la atención necesaria.
Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre las circunstancias por las cuales había terminado en el agua, publicó La Pirámide.
La intervención fue comunicada a la Fiscalía local, a cargo de Eduardo Santos, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.