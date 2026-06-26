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San Salvador: retuvieron un auto tras detectar a un conductor con 0,88 g/l de alcohol en sangre

El procedimiento se realizó durante un operativo "Rutas Seguras" sobre la Ruta Provincial Nº 23. Además del resultado positivo en el test de alcoholemia, el automovilista no contaba con la documentación del seguro automotor.

26 de Junio de 2026
El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 23
El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 23 Foto: Jefatura Departamental San Salvador

El procedimiento se realizó durante un operativo "Rutas Seguras" sobre la Ruta Provincial Nº 23. Además del resultado positivo en el test de alcoholemia, el automovilista no contaba con la documentación del seguro automotor.

En el marco de los operativos "Rutas Seguras", personal de la Jefatura Departamental San Salvador llevó adelante un procedimiento que culminó con la retención de un vehículo luego de constatar que su conductor circulaba bajo los efectos del alcohol.

 

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Provincial Nº 23, a la altura del kilómetro 174, en un operativo conjunto entre efectivos de la

Brigada de Prevención de Delitos Rurales y la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental San Salvador.

 

Durante los controles, los uniformados interceptaron una Chevrolet Spin conducida por un hombre de nacionalidad boliviana, domiciliado en la ciudad de San Salvador.

Créditos: Jefatura Departamental San Salvador
Créditos: Jefatura Departamental San Salvador

Alcoholemia positiva

 

Al advertir que el conductor presentaba signos compatibles con una ingesta de alcohol, los efectivos realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Asimismo, durante la inspección se constató que el automovilista no contaba con la documentación correspondiente al seguro obligatorio del vehículo.

 

Ante estas infracciones, se procedió a la retención de la Chevrolet Spin, medida que se concretó con la colaboración del personal de Tránsito Municipal.

 

El procedimiento forma parte de los controles preventivos que se desarrollan en distintas rutas del departamento con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito.

Temas:

San Salvador alcoholemia positiva
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