Marcelo Candia le envió un mensaje a los hinchas de Patronato de cara a la segunda rueda: “Sigan confiando”

La primera rueda de la Primera Nacional llegó a su fin y Patronato aprovechó el breve receso para hacer un balance de lo realizado hasta el momento. En ese contexto, Marcelo Candia dialogó con El Once Deportivo y dejó definiciones sobre el presente del equipo, el mercado de pases y los objetivos para la segunda mitad del campeonato, en la que el Rojinegro buscará meterse definitivamente en la pelea por un lugar en el Reducido.

El entrenador reconoció que el balance le deja sensaciones encontradas. Si bien valoró la competitividad que mostró el equipo desde su llegada al banco de suplentes, también admitió que Patronato dejó escapar puntos importantes que hoy lo tendrían en una situación mucho más favorable dentro de la tabla de posiciones.

Candia consideró que el rendimiento colectivo estuvo a la altura en varios compromisos frente a rivales que hoy ocupan puestos de clasificación, aunque lamentó que pequeños detalles terminaran inclinando la balanza en contra del conjunto entrerriano.

Un balance con sensaciones encontradas

"Una parte de mi sueño está cumplida de ser entrenador profesional en el club que tanto amo", expresó el entrenador, aunque rápidamente aclaró que el presente deportivo no lo deja completamente satisfecho.

Foto: Archivo Elonce.

Para el técnico, Patronato mereció sumar algunos puntos más durante esta primera parte del campeonato. En su análisis sostuvo que el equipo compitió de igual a igual frente a los principales protagonistas de la Zona B y recordó encuentros como los disputados ante Tristán Suárez, Midland o Atlético Rafaela, donde entendió que estuvieron cerca de quedarse con la victoria. “Son partidos de Reducido donde estuvimos a la altura”, reconoció.

El entrenador explicó que esos pequeños detalles terminaron marcando la diferencia en una categoría extremadamente pareja como la Primera Nacional, donde un gol o una jugada puntual pueden modificar completamente el desarrollo del torneo.

Más allá de esa sensación, Candia destacó que el equipo solamente perdió un partido desde que asumió y valoró la capacidad competitiva que mostró el plantel durante este tramo del campeonato. “Hubiera preferido tener un par de puntos más. Pero, obviamente, estoy ajustando algunos detalles y tratando de mejorar día a día”, sostuvo.

La falta de gol, una de las principales preocupaciones

Uno de los temas que atravesó buena parte de la entrevista fue la dificultad que tuvo Patronato para convertir. Candia reconoció que la falta de eficacia ofensiva viene siendo una constante desde el inicio del ciclo y recordó que incluso durante la etapa de preparación el equipo ya evidenciaba problemas para transformar en goles las situaciones generadas. “La falta de gol es clara, nos costó desde la época del ‘Yagui’ (Forestello)”, remarcó.

Aun así, consideró que el funcionamiento fue creciendo con el correr de las fechas y remarcó que, salvo en algunos partidos puntuales, Patronato logró construir oportunidades suficientes como para obtener mejores resultados.

Foto: Archivo Elonce.

Para el entrenador, el desafío pasa ahora por encontrar ese salto de calidad en los metros finales que permita traducir el buen funcionamiento en victorias.

Las lesiones también condicionaron el semestre

Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié el entrenador fue la enorme cantidad de inconvenientes físicos que sufrió el plantel durante esta primera rueda.

Candia enumeró las lesiones de futbolistas importantes como Brandon Cortés, Hernán Rivero, Tomás Attis, Renzo Reynaga, Federico Bravo, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista, Heredia y otros jugadores que, por distintos motivos, obligaron permanentemente al cuerpo técnico a modificar la formación. “Hubo muchos contratiempos”, declaró.

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Según explicó, cada vez que un jugador comenzaba a encontrar continuidad aparecía un nuevo contratiempo que alteraba la planificación semanal.

A eso se sumaron algunas suspensiones y golpes fortuitos que terminaron dificultando aún más la posibilidad de sostener una base durante varios partidos consecutivos.

Pese a ese escenario, el entrenador valoró la respuesta del grupo y destacó que la defensa logró sostener un rendimiento sólido durante buena parte del campeonato.

El mercado de pases ya comenzó a moverse

Una de las principales novedades de la entrevista fue la confirmación del primer refuerzo.

Candia anunció que Diego Armando Díaz ya firmó su contrato y se transformó oficialmente en incorporación de Patronato para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.

El entrenador reveló que el delantero integraba una lista reducida de futbolistas que el cuerpo técnico había seguido de cerca y contó que mantuvo conversaciones personales con cada uno de los posibles refuerzos antes de avanzar en las negociaciones.

Foto: Elonce.

Explicó que busca jugadores que conozcan de antemano la idea futbolística del equipo y que comprendan cuál será el rol que deberán cumplir dentro del plantel.

Además, confirmó que el cuerpo técnico continúa trabajando junto a la dirigencia en la búsqueda de nuevos futbolistas para reforzar especialmente algunos sectores del mediocampo y las bandas.

También hubo bajas en el plantel

En paralelo con la llegada de nuevos nombres, Patronato comenzó a definir algunas salidas. Candia confirmó que Marcos Enrique rescindió su contrato luego de manifestar su deseo de buscar continuidad en otro club. “Quería sumar más minutos”, detalló sobre los motivos de su salida.

El entrenador explicó que la decisión respondió principalmente a una necesidad del propio futbolista, quien buscaba sumar más minutos de juego luego de un período con escasa participación.

Foto: Elonce.

Lejos de mostrar diferencias personales, Candia aseguró que mantiene una muy buena relación con el mediocampista y entendió su postura, remarcando que para muchos jugadores la continuidad resulta fundamental para sostener su carrera profesional.

También hizo referencia a la salida de Araujo y dejó abierta la posibilidad de que durante los próximos días continúen produciéndose algunos movimientos en el mercado. “Estamos viendo algún carrilero. Hay charlas con distintos jugadores. Tenemos charlas con uno o dos jugadores que están en Primera. También con jugadores del Federal A”, afirmó.

La competencia interna, uno de los desafíos del cuerpo técnico

El entrenador también habló sobre la dificultad que implica administrar un plantel numeroso. Actualmente Patronato cuenta con más de treinta futbolistas profesionales, una situación que obliga permanentemente al cuerpo técnico a gestionar expectativas y sostener motivado a un grupo donde muchos jugadores quedan afuera de cada convocatoria.

Candia explicó que intenta rotar cuando las circunstancias lo permiten para que todos tengan oportunidades, aunque reconoció que resulta imposible conformar a cada integrante del plantel.

Foto: Archivo Elonce.

En ese sentido destacó el comportamiento de los futbolistas, quienes, según explicó, entienden cuando un compañero atraviesa un mejor momento futbolístico.

También mencionó el caso de Juan Barinaga, quien debió esperar su oportunidad detrás del buen rendimiento de Brandon Cortés, aunque valoró la predisposición del mediocampista para seguir trabajando y responder cuando el equipo lo necesitó.

El objetivo: pelear por el Reducido

De cara a la segunda parte del campeonato, Candia fue claro respecto de las metas deportivas. El entrenador sostuvo que el primer gran objetivo será clasificar entre los ocho mejores de la Zona B para disputar el Reducido por el segundo ascenso. “Para mi experiencia, sería muy bueno”.

Consideró que lograr esa clasificación sería muy importante tanto para el club como para su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol profesional.

Al mismo tiempo dejó en claro que toda la planificación apunta al partido frente a San Martín de Tucumán, compromiso con el que Patronato iniciará la segunda rueda tras el receso.

Foto: Archivo Elonce.

Para el cuerpo técnico, cada entrenamiento será determinante en la búsqueda de corregir detalles y potenciar el rendimiento mostrado durante la primera parte del campeonato.

El mensaje para los hinchas

Sobre el cierre de la entrevista, Candia dejó un mensaje dirigido directamente a los simpatizantes rojinegros. Reconoció que comparte la misma incomodidad que sienten los hinchas por la cantidad de puntos obtenidos, aunque pidió confianza en el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico.

Explicó que vive cada partido con la misma intensidad que los propios simpatizantes y admitió que las derrotas o los empates con sabor a poco continúan afectándolo incluso varios días después.

Recordó, por ejemplo, el empate conseguido en el Día del Padre, una jornada que, según confesó, prácticamente pasó desapercibida debido a la frustración por no haber podido regalarle una victoria a la gente.

"Que sigan confiando, que nosotros estamos viviendo todo el día para esto”, expresó el entrenador, convencido de que Patronato todavía tiene margen para crecer en la segunda mitad del campeonato.