Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en julio de 2026

Las paritarias de la construcción definieron una nueva actualización salarial para julio de 2026. El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias contempla un aumento del 2% y el pago de sumas extraordinarias no remunerativas.
Las paritarias de la construcción sumarán un nuevo incremento salarial durante julio de 2026 para los trabajadores comprendidos en los convenios de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El acuerdo firmado con las cámaras empresarias establece una suba acumulativa del 2% sobre los salarios básicos de junio, además del pago de una suma extraordinaria no remunerativa que se abonará en dos cuotas.
El convenio fue suscripto entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), en el marco de la negociación paritaria correspondiente al período 2026-2027. El esquema contempla incrementos escalonados durante junio, julio y agosto con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
En este segundo tramo del acuerdo, la actualización salarial de julio se calcula sobre los básicos ya incrementados en junio, cuando se aplicó un aumento del 2,1%. Posteriormente, en agosto se otorgará un nuevo ajuste del 1,9%, completando una mejora acumulada cercana al 6,1% para el trimestre.
Cómo quedan los salarios en julio
Para los trabajadores comprendidos en la denominada Zona A, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias, los nuevos valores por categoría quedaron establecidos de la siguiente manera.
El oficial especializado cobrará $6.800 por hora, mientras que el oficial percibirá $5.817 por hora. En tanto, el medio oficial tendrá un valor horario de $5.375, el ayudante cobrará $4.948 por hora y el sereno mensual recibirá un salario de $898.817.
Además del incremento sobre los básicos, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria no remunerativa correspondiente a julio, que será abonada en dos partes iguales: la primera junto con la liquidación de la primera quincena y la segunda con la segunda quincena del mes.
Las sumas extraordinarias fueron fijadas en $72.900 para el oficial especializado, $67.100 para el oficial, $61.500 para el medio oficial y $57.900 tanto para el ayudante como para el sereno.
Qué otros puntos incluye el acuerdo
Las escalas correspondientes al resto de las zonas del país mantienen los diferenciales previstos en el convenio colectivo, aunque también reciben los incrementos del 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, siempre aplicados de manera acumulativa sobre los salarios del mes anterior.
El acuerdo incorpora además una cláusula de absorción que permite a las empresas descontar de los incrementos pactados aquellos aumentos voluntarios otorgados a cuenta desde mayo, evitando superposiciones en la liquidación de haberes.
Asimismo, continúa vigente el aporte solidario del 2% sobre el salario para los trabajadores no afiliados a la UOCRA, mientras que las empresas deberán realizar una contribución equivalente destinada a financiar acciones asistenciales del sindicato.
Las condiciones alcanzan al personal comprendido en los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10. Si bien el acuerdo ya fue firmado entre las partes, todavía resta la homologación formal por parte del Ministerio de Capital Humano para que adquiera plena vigencia legal.