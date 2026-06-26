Banco Nación confirmó los requisitos de sus créditos para refinanciar deudas en hasta 10 años

El Banco Nación pondrá en marcha desde el lunes 29 de junio una nueva línea de créditos destinada a personas con deudas de consumo en situación irregular. La propuesta permitirá refinanciar obligaciones vencidas con un plazo de devolución de hasta 10 años.

La medida está dirigida a clientes clasificados en las categorías 3, 4 o 5 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Se trata de personas que registran atrasos o dificultades de pago y necesitan regularizar su situación crediticia.

La línea del Banco Nación alcanzará a trabajadores en actividad, jubilados, pensionados, monotributistas y autónomos. También podrán solicitarla deudores monoproducto que hayan recibido asistencia en programas para microempresas o emprendedores, siempre que la deuda corresponda a la cartera de consumo.

Cómo será la refinanciación

Los préstamos se otorgarán bajo modalidad UVA, con un plazo máximo de 120 meses. El esquema de pago será mediante el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales durante toda la vigencia del crédito.

El Banco Nación estableció dos tasas nominales anuales según la situación de cada solicitante. Quienes cobren su sueldo, jubilación o pensión en la entidad podrán acceder a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios la tasa será del 14%.

Para conservar la tasa preferencial, los clientes deberán mantener el cobro de sus haberes en el banco durante todo el plazo del préstamo. La diferencia aplica también a autónomos y monotributistas que no perciban sus ingresos a través de la entidad.

Un tope para las cuotas en determinados casos

Además, quienes cobren sus ingresos en el Banco Nación podrán sumar una cobertura vinculada al Coeficiente de Variación Salarial. A través del pago de una prima, tendrán la posibilidad de establecer un tope para la cuota si la actualización por UVA supera la evolución de los salarios.

La herramienta busca dar una referencia adicional para los clientes que opten por esa alternativa, ya que los préstamos UVA se actualizan de acuerdo con la evolución de la inflación. Las condiciones concretas deberán ser consultadas al momento de iniciar el trámite.

Las personas interesadas deberán presentarse de manera presencial en una sucursal del Banco Nación. Allí podrán verificar si cumplen con los requisitos, conocer la documentación necesaria y consultar el monto que podrían refinanciar según su situación crediticia.